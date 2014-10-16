Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 13.04.2018 462,4 05.09.2014 464,2 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ самый высокий показатель с 5-го сентября 14-го года - того момента, когда и началась движуха от 40-ка до 80-ти в декабре того же года.
Арбитражный суд Самарской области во вторник признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.
Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у Курганмашзавода образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, он сорвал сроки заказов по экспорту.
Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.
МЭР зафиксировало обвал строительства и резкое замедление экономики
Российская экономика резко сбавила темпы роста на фоне обвала объемов строительства, сжатия торговли и сокращения инвестиций. Несмотря на рост цен на нефть и рекордные поставки газа в Европу, за март ВВП прибавил лишь 0,7%, сообщило Минэкономразвития в оперативной оценке. Зафиксированный рост оказался вдвое ниже показателей января и февраля и втрое меньше уровня, который МЭР заложило в базовый сценарий на текущий год. Сказалось резкое - на 2,9% - сокращение оптовой торговли, а также коллапс в строительной отрасли, следует из данных ведомства. По итогам месяца объем выполненных строительных работ рухнули на 9,6%, чего российская статистика не фиксировала с пика кризиса в 2015 году. Производство стройматериалов обрушилось двузначными темпами: цемента - на 12,7%, кирпича - на 19,3%, бетона - на 11%, сборных блоков для зданий - на 16,3%, окон - на 13%. Причина, вероятно, кроется в завершении крупных госстроек в виде Керченского моста и объектов к чемпионату мира по футболу; в целом же в строительной отрасли деловой климат вернулся к худшим значениям 2016 года, указывает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Опрос топ-менеджеров 6 тысяч строительных компаний, проведенный Росстатом в марте, показал, что 34% жалуются на недостаток заказов (против 29% в декабре), 40% считают спрос ниже нормального, а загрузка мощностей упала с 64% до 59%. Кроме того, с 27% до 32% выросла доля тех, кто столкнулся с неплатежеспособностью заказчиков. "Падение строительной отрасли продолжается пятый год подряд. По сравнению с максимальными уровнями 2013 года реальные объёмы сократились на 11%", - указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. Если учесть начавшийся спад в машиностроении (минус 7,5% за месяц), а также в производстве электронного и электрического оборудования, картина "однозначно указывает на сокращение инвестиционной активности", говорит экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов. Это усиливает неопределенность в отношении перспектив экономического развития, добавляет он: хотя МЭР прогнозирует рост ВВП на 2,1% по итогам года, растут риски того, что даже прошлогодний результат - 1,5% - перебить не получится. Мартовский результат экономики мог бы быть еще хуже, если бы не сырьевая подпитка и холодная погода, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Из-за холодов вырос спрос на газ как внутри страны, так и в Европе: объемы его добычи подскочили на 22%. Грузооборот транспорта, включающий трубопроводы, которые качают сырье за рубеж, увеличился на 6,8%. Выработка электроэнергии оказалась 7,8% выше прошлогодней. В целом объемы добычи полезных ископаемых удалось нарастить на 1%, несмотря на сделку ОПЕК+, связавшую руки российским нефтяникам. Обрабатывающая промышленность тем временем снова ушла в минус - на 0,2%.
Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Харківській області у 2018 році Березень Рис 22.08 - от 35 руб Крупи гречані 18.30 - от 30-ти рублей
Разве корректно сравнивать цены "средние" с ценами "от"?
Объективно, в РФ продукты дороже чем в Украине. В столицах - существенно и однозначно дороже, в небольших городах просто дороже. За исключением отдельных продуктов, например, кедровый орех. И тот факт, что продукты дороже обычно указывает на более высокий уровень жизни. В случае с РФ так и есть, по-моему субъективному мнению. Иногда это указывает на сложные условия для агрокомплекса - с РФ не этот случай.
Ну не бывает так что метрополитен в разы дороже, при одинаковых доходах, уровне жизни населения.
Я не за тех или других, я за объективность. И я патриот, только не фанатичного типа.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Цены несложно проверить самомы - откройте сайт продуктового супермаркета российского и украинского и сравните. Только учтите что в РФ часто большая разница в цене для покупателей без "скидочно-накопительной" карты - смотрите цены "для владельца карты".
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF написав:Цены несложно проверить самомы - откройте сайт продуктового супермаркета российского и украинского и сравните. Только учтите что в РФ часто большая разница в цене для покупателей без "скидочно-накопительной" карты - смотрите цены "для владельца карты".
Також хотів порекомендувати такий шлях. Особисто я купляю дешевше десь на 10-30 % у АТБ, Метро та інш. мережах ніж приведено у пості, на ринку молоко дешевше у 2 рази. Зарплати зараз трохи повище чим приведені. Приватники за 10 тис. чистими шукають адекватних працівників, а на 8 тис. чистими купа вакансій з офіційними виплатами. Не так давно товариш стверджував про багаторазовий розрив у рівні споживання
Волгарь написав: Сер 08 лис, 2017 13:10 В реале уровень потребления соотносится как 1 к 4. Даже колбасы вы теперь потребляете вдвое меньше, по многим позициям - разрыв едва ли НЕ НА ПОРЯДОК.
Ну не бывает так что метрополитен в разы дороже, при одинаковых доходах, уровне жизни населения.
Я не за тех или других, я за объективность. И я патриот, только не фанатичного типа.
"Патриотизм" такого же уровня и ориентированности как и "доводы" - все на одну кремлевскую мельницу.
И метро бывает в разы отличается по стоимости при сравнительно одинаковом уровне жизни , доходах и продукты в Европе - с куда более высоким уровнем жизни чем в росии, Украине могут стоить или так же или дешевле. И действительно , на расии и продукты дороже и жизнь в целом, и формально более высокие оф. зарплаты этого не компенсируют. Толпы граждан рф, не в пример Украине, у мусорников тому в пример. А уж о гражданских свободах нечего и сравнивать - рф=концлагерь.
Freedom House опубликовал свой регулярный рейтинг Freedom level, 2018. (100 = максимальная свобода граждан):