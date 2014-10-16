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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:12

метро в разы отличается по стоимости

"Патриотизм" такого же уровня и ориентированности как и "доводы" - все на одну кремлевскую мельницу.

И метро бывает в разы отличается по стоимости при сравнительно одинаковом уровне жизни , доходах и продукты в Европе - с куда более высоким уровнем жизни чем в росии, Украине могут стоить или так же или дешевле.[/quote]
Чтоб уровень ваших доводов был выше моих, нужно слова "бывает", "могут" заменить конкретными примерами.

В каких странах метро:
  Surfer написав:в разы отличается по стоимости при сравнительно одинаковом уровне жизни
?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:26

можете считать меня зрадофилом

  Surfer написав:А это питер. В Киеве такого отродясь не видел.
Доля российского пенсионера, доживать свой век у помойки.


Я своими глазами не раз видел группы людей небомжеватого вида роющихся в мусорных ящиках у новостроек одного престижного района Киева. Про одиночных личностей и в не престижных районах думаю не стоит говорить?

Можете считать меня зрадофилом, та вы и так наверняка уже считаете.

А хотите, можем заключить пари и сделаю вам свежих фоток или даже на экскурсию сводить к тому мусорнику? :oops:

Я согласен что унывать не стоит, нужно смотреть в будущее с уверенностью, надеждой и желанием. И я против всепропалистов, но и против смообмана.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:45

Разве корректно сравнивать цены "средние" с ценами "от"?

Тут все просто - я пишу цены, по которым сам покупаю эти товары или обращаю внимание на ценники на них. Наверняка есть и дороже и дешевле. Но учитывая, что средний разброс цен на продукты не может быть большим по определению (маржа почти всегда небольшая, до 15%) средняя цена находится примерно в этом диапазоне.
Объективно, в РФ продукты дороже чем в Украине. В столицах - существенно и однозначно дороже, в небольших городах просто дороже. За исключением отдельных продуктов, например, кедровый орех.

Судя по ценам в Харьковской области (а это ведь не только Харьков, но и города вроде Ахтырки, и села, видимо, нет, практически сопоставимы, кроме овощей, но топливо и коммуналка дешевле в России.
И тот факт, что продукты дороже обычно указывает на более высокий уровень жизни. В случае с РФ так и есть, по-моему субъективному мнению. Иногда это указывает на сложные условия для агрокомплекса - с РФ не этот случай.

Простите, но Я ТАК ДУМАЮ - это не аргумент. Вот это аргумент
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций РФ март 2018, рублей:
номинальная, рублей 41 650
Оборот розничной торговли в марте 2018г. составил 2 461,1 млрд.рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2018г. - 7 047,2 млрд.рублей, или 102,2%.

Денежные доходы (в среднем на душу населения), март 2018, рублей
31 362

http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm
Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році
Усього Лютий грн 7 282

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року
Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2018р., млн.грн
Україна 134 315,6
http://www.ukrstat.gov.ua/
Показателя среднедушевого дохода за 2018-ый я не нашел, но вряд ли он превышает сейчас (судя по данным конца 17-го) 3 500 - 3 600 грн. на человека.
Едва ли не главный аргумент в сравнении уровня потребления - оборот розничной торговли на душу населения. Даже если признать, что наличное население РФ с гастарбайтерами около 160 млн. (они тоже потребители), то каждый ее житель в месяц купил товаров на 15 000 рублей, а каждый житель Украины (даже если признать, что ее наличное население с ездящими туда-сюда гастарбайтерами -35 - 36 млн. человек) - 1800 -1900 грн/мес.
Ну не бывает так что метрополитен в разы дороже, при одинаковых доходах, уровне жизни населения.

В Москве метро, сейчас вроде 55 руб., в Нижнем Новгороде 28 руб
Я не за тех или других, я за объективность. И я патриот, только не фанатичного типа.

Если объективно, то разница в уровне потребления - 3,5-4 к 1, по товарам длительного пользования (авто) - больше, чем на порядок.
Волгарь
 
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  #<1 ... 59606162
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