Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:45

Разве корректно сравнивать цены "средние" с ценами "от"?

Объективно, в РФ продукты дороже чем в Украине. В столицах - существенно и однозначно дороже, в небольших городах просто дороже. За исключением отдельных продуктов, например, кедровый орех.

И тот факт, что продукты дороже обычно указывает на более высокий уровень жизни. В случае с РФ так и есть, по-моему субъективному мнению. Иногда это указывает на сложные условия для агрокомплекса - с РФ не этот случай.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций РФ март 2018, рублей:

номинальная, рублей 41 650

Оборот розничной торговли в марте 2018г. составил 2 461,1 млрд.рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2018г. - 7 047,2 млрд.рублей, или 102,2%.

Денежные доходы (в среднем на душу населения), март 2018, рублей

31 362

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Усього Лютий грн 7 282



Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2018р., млн.грн

Україна 134 315,6

Ну не бывает так что метрополитен в разы дороже, при одинаковых доходах, уровне жизни населения.

Я не за тех или других, я за объективность. И я патриот, только не фанатичного типа.

Тут все просто - я пишу цены, по которым сам покупаю эти товары или обращаю внимание на ценники на них. Наверняка есть и дороже и дешевле. Но учитывая, что средний разброс цен на продукты не может быть большим по определению (маржа почти всегда небольшая, до 15%) средняя цена находится примерно в этом диапазоне.Судя по ценам в Харьковской области (а это ведь не только Харьков, но и города вроде Ахтырки, и села, видимо, нет, практически сопоставимы, кроме овощей, но топливо и коммуналка дешевле в России.Простите, но Я ТАК ДУМАЮ - это не аргумент. Вот это аргументПоказателя среднедушевого дохода за 2018-ый я не нашел, но вряд ли он превышает сейчас (судя по данным конца 17-го) 3 500 - 3 600 грн. на человека.Едва ли не главный аргумент в сравнении уровня потребления - оборот розничной торговли на душу населения. Даже если признать, что наличное население РФ с гастарбайтерами около 160 млн. (они тоже потребители), то каждый ее житель в месяц купил товаров на 15 000 рублей, а каждый житель Украины (даже если признать, что ее наличное население с ездящими туда-сюда гастарбайтерами -35 - 36 млн. человек) - 1800 -1900 грн/мес.В Москве метро, сейчас вроде 55 руб., в Нижнем Новгороде 28 рубЕсли объективно, то разница в уровне потребления - 3,5-4 к 1, по товарам длительного пользования (авто) - больше, чем на порядок.