"Патриотизм" такого же уровня и ориентированности как и "доводы" - все на одну кремлевскую мельницу.
И метро бывает в разы отличается по стоимости при сравнительно одинаковом уровне жизни , доходах и продукты в Европе - с куда более высоким уровнем жизни чем в росии, Украине могут стоить или так же или дешевле.[/quote] Чтоб уровень ваших доводов был выше моих, нужно слова "бывает", "могут" заменить конкретными примерами.
В каких странах метро:
Surfer написав:в разы отличается по стоимости при сравнительно одинаковом уровне жизни
?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Surfer написав:А это питер. В Киеве такого отродясь не видел. Доля российского пенсионера, доживать свой век у помойки.
Я своими глазами не раз видел группы людей небомжеватого вида роющихся в мусорных ящиках у новостроек одного престижного района Киева. Про одиночных личностей и в не престижных районах думаю не стоит говорить?
Можете считать меня зрадофилом, та вы и так наверняка уже считаете.
А хотите, можем заключить пари и сделаю вам свежих фоток или даже на экскурсию сводить к тому мусорнику?
Я согласен что унывать не стоит, нужно смотреть в будущее с уверенностью, надеждой и желанием. И я против всепропалистов, но и против смообмана.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Разве корректно сравнивать цены "средние" с ценами "от"?
Тут все просто - я пишу цены, по которым сам покупаю эти товары или обращаю внимание на ценники на них. Наверняка есть и дороже и дешевле. Но учитывая, что средний разброс цен на продукты не может быть большим по определению (маржа почти всегда небольшая, до 15%) средняя цена находится примерно в этом диапазоне.
Объективно, в РФ продукты дороже чем в Украине. В столицах - существенно и однозначно дороже, в небольших городах просто дороже. За исключением отдельных продуктов, например, кедровый орех.
Судя по ценам в Харьковской области (а это ведь не только Харьков, но и города вроде Ахтырки, и села, видимо, нет, практически сопоставимы, кроме овощей, но топливо и коммуналка дешевле в России.
И тот факт, что продукты дороже обычно указывает на более высокий уровень жизни. В случае с РФ так и есть, по-моему субъективному мнению. Иногда это указывает на сложные условия для агрокомплекса - с РФ не этот случай.
Простите, но Я ТАК ДУМАЮ - это не аргумент. Вот это аргумент Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций РФ март 2018, рублей: номинальная, рублей 41 650
Оборот розничной торговли в марте 2018г. составил 2 461,1 млрд.рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2018г. - 7 047,2 млрд.рублей, или 102,2%.
Денежные доходы (в среднем на душу населения), март 2018, рублей 31 362
Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2018р., млн.грн Україна 134 315,6 http://www.ukrstat.gov.ua/ Показателя среднедушевого дохода за 2018-ый я не нашел, но вряд ли он превышает сейчас (судя по данным конца 17-го) 3 500 - 3 600 грн. на человека. Едва ли не главный аргумент в сравнении уровня потребления - оборот розничной торговли на душу населения. Даже если признать, что наличное население РФ с гастарбайтерами около 160 млн. (они тоже потребители), то каждый ее житель в месяц купил товаров на 15 000 рублей, а каждый житель Украины (даже если признать, что ее наличное население с ездящими туда-сюда гастарбайтерами -35 - 36 млн. человек) - 1800 -1900 грн/мес.
Ну не бывает так что метрополитен в разы дороже, при одинаковых доходах, уровне жизни населения.
В Москве метро, сейчас вроде 55 руб., в Нижнем Новгороде 28 руб
Я не за тех или других, я за объективность. И я патриот, только не фанатичного типа.
Если объективно, то разница в уровне потребления - 3,5-4 к 1, по товарам длительного пользования (авто) - больше, чем на порядок.
Волгарь написав:Судя по ценам в Харьковской области (а это ведь не только Харьков, но и города вроде Ахтырки, и села, видимо, нет, практически сопоставимы, кроме овощей, но топливо и коммуналка дешевле в России.
Сопоставимы с каким городом(и)?
Ахты́рка (укр. Охтирка) — город в Сумской области Украины. Население 48 564 человек (2017). = довольно небольшой город и очень близко к границе с РФ - 50км (ну и к Харьковской области близко, 20км
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Сопоставимы с каким городом(и)? Ахты́рка (укр. Охтирка) — город в Сумской области Украины. Население 48 564 человек (2017). = довольно небольшой город и очень близко к границе с РФ - 50км (ну и к Харьковской области близко, 20км
Немного ошибся с географией. Но это опять таки-не главное. Главное то, что месячный объем розничного товарооборота на Украине (67 млрд. гривен или 150 млрд. рублей в эквиваленте) - ВСЕГО 6 ПРОЦЕНТОВ ОТ РОССИЙСКОГО, а количество реальных потребителей - около 22%. Разница, огромная даже с учетом того, что в РФ все кассы фискальные (т.е. информация с перечнем товара и ценами сразу идет на сервер налоговой), и доля тени в торговле меньше
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 60.8 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ выросли на 1/4 до 1 891 тонны, увеличившись за 3 месяца на 53 т.
Золотовалютный запас несчастной и полунищей рф поспешно вывозится из рф за поребрик, как когда то овощ драпал - шухер обьявлен давно. А все эти виртуальные циферки рисуются для волгарей сидящих на ставке 11,80руб за вброс.
Самолет авиакомпании S7 не смог улететь в испанский город Аликанте из московского аэропорта Домодедово из-за золотых слитков, которые пробили его дно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки", – говорится в сообщении.
Во время погрузки багажа золото упало и пробило дно грузового отсека.
Самолет быстро заменили и в Испанию пассажиры улетели уже на другом.
Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 60.8 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem ЗР РФ выросли на 1/4 до 1 891 тонны, увеличившись за 3 месяца на 53 т.
А рубль как падал, так и продолжает падать...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Госзаказчик проектирования и строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» (подведомственно Росавтодору) — требует от управления ведомственной охраны Министерства транспорта выплатить штраф в размере 22,5 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. ... Кроме того, «Упрдор «Тамань» указало на то, что структура Минтранса «систематически нарушала» условия контракта, так как не устраняла «все обоснованные замечания заказчика».
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с проектом, отмечает, что при невыполнении этого контракта грузовое движение по мосту может быть полностью блокировано.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
В январе - феврале 2018 года импорт пальмового масла и его фракций в Россию, несколько сократившийся в прошлом году, снова растет. За первые два месяца года он увеличился на 36,7% по сравнению с январем - февралем прошлого года
И одновременно же:
За два месяца РФ ввезла 7,8 тыс. тонн сливочного масла, что на 46,5% меньше, чем в январе - феврале прошлого года.
Т.е. сливочное масло заменяют пальмовым и производными. Одновременно рассказывая на украинских форумах, как замечательно и прекрасно им живется.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...