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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:50

Золотовалютный запас несчастной и полунищей рф поспешно вывозится из рф за поребрик, как когда то овощ драпал - шухер обьявлен давно

ЭТО-ЛОЖЬ. Причем, ложь неумная, в которую НИКТО НЕ ВЕРИТ. Но если это (других поводов, очевидно, просто нет) поднимает Вам настроение - ВЕРУЙТЕ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:13

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:Свинина это как понимать? Есть минимум 10-к разрубов, цена которые от 90 (рулька) до 330-ти (язык)


Дорогі у вас язики. В Україні в супермаркетах +80 грн. А безпосередньо від виробника то і 55

Свиные субпродукты, Харківська обл.
Регіон: Харківська обл.
Оновлено: 18-04-2018 08:12
Печень-23
Сердце-35
Язык-55
Почка-17
Легкое-15
Жир внутренний-12
Жир кишечный-7
Ножки-30
Уши-65
Щековина-47
http://agro-ukraine.com
Подробнее: http://agro-ukraine.com/ua/trade/m-3373 ... bprodukty/
Зображення https://novus.zakaz.ua/uk/novus02856581 ... %B8%D0%BA/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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