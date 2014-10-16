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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:50
Золотовалютный запас несчастной и полунищей рф поспешно вывозится из рф за поребрик, как когда то овощ драпал - шухер обьявлен давно
ЭТО-ЛОЖЬ. Причем, ложь неумная, в которую НИКТО НЕ ВЕРИТ. Но если это (других поводов, очевидно, просто нет) поднимает Вам настроение - ВЕРУЙТЕ.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:13
Волгарь написав:
Свинина это как понимать? Есть минимум 10-к разрубов, цена которые от 90 (рулька) до 330-ти (язык)
Дорогі у вас язики. В Україні в супермаркетах +80 грн. А безпосередньо від виробника то і 55 https://novus.zakaz.ua/uk/novus02856581 ... %B8%D0%BA/
Не так добре з грошима, як погано без них.
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