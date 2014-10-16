Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, снова упали, сообщается на сайте Гонконгской биржи.
Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.
Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.
Как и на многих украинских ресурсах тут предпочитают о России только негатив или молчание. Surfer, если вы так следите за Русалом то где же эта новость?
Акции «РусАла» на торгах в Гонконге выросли в цене почти на 25%
Акции алюминиевого гиганта на открытии торгов подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.
К 10.53 (5.53 мск) бумаги "Русала" росли уже на 34,87% (до 2,05 доллара) с пиками до 36,84% (2,07).
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