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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:50

Золотовалютный запас несчастной и полунищей рф поспешно вывозится из рф за поребрик, как когда то овощ драпал - шухер обьявлен давно

ЭТО-ЛОЖЬ. Причем, ложь неумная, в которую НИКТО НЕ ВЕРИТ. Но если это (других поводов, очевидно, просто нет) поднимает Вам настроение - ВЕРУЙТЕ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:13

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:Свинина это как понимать? Есть минимум 10-к разрубов, цена которые от 90 (рулька) до 330-ти (язык)


Дорогі у вас язики. В Україні в супермаркетах +80 грн. А безпосередньо від виробника то і 55

Свиные субпродукты, Харківська обл.
Регіон: Харківська обл.
Оновлено: 18-04-2018 08:12
Печень-23
Сердце-35
Язык-55
Почка-17
Легкое-15
Жир внутренний-12
Жир кишечный-7
Ножки-30
Уши-65
Щековина-47
http://agro-ukraine.com
Подробнее: http://agro-ukraine.com/ua/trade/m-3373 ... bprodukty/
Зображення https://novus.zakaz.ua/uk/novus02856581 ... %B8%D0%BA/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:10

  Surfer написав:

Акции «Русала» упали до исторического минимума

Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, снова упали, сообщается на сайте Гонконгской биржи.

Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.


Как и на многих украинских ресурсах тут предпочитают о России только негатив или молчание.
Surfer, если вы так следите за Русалом то где же эта новость?

Акции «РусАла» на торгах в Гонконге выросли в цене почти на 25%

Акции алюминиевого гиганта на открытии торгов подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.

К 10.53 (5.53 мск) бумаги "Русала" росли уже на 34,87% (до 2,05 доллара) с пиками до 36,84% (2,07).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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