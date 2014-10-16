Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, снова упали, сообщается на сайте Гонконгской биржи.
Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.
Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.
Как и на многих украинских ресурсах тут предпочитают о России только негатив или молчание. Surfer, если вы так следите за Русалом то где же эта новость?
Акции «РусАла» на торгах в Гонконге выросли в цене почти на 25%
Акции алюминиевого гиганта на открытии торгов подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.
К 10.53 (5.53 мск) бумаги "Русала" росли уже на 34,87% (до 2,05 доллара) с пиками до 36,84% (2,07).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
И метро бывает в разы отличается по стоимости при сравнительно одинаковом уровне жизни
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Средняя зарплата учителей московских школ в первом квартале 2018 года составила почти 90 тысяч рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина. "У нас сегодня нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тысяч рублей. Средняя зарплата за первый квартал 2018 года уже 89 тысяч с копейками", — сказал Калина на круглом столе в одной из столичных школ.
О состоянии внешней торговли в январе-феврале 2018 года
В январе-феврале 2018г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 100,0 млрд.долларов США (124,4% к январю-февралю 2017г.), в том числе экспорт – 64,6 млрд.долларов (126,0%), импорт – 35,4 млрд.долларов (121,7%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 29,2 млрд.долларов США (в январе-феврале 2017г. – положительное, 22,2 млрд.долларов).
Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, снова упали, сообщается на сайте Гонконгской биржи.
Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.
Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.
Как и на многих украинских ресурсах тут предпочитают о России только негатив или молчание. Surfer, если вы так следите за Русалом то где же эта новость?
Акции «РусАла» на торгах в Гонконге выросли в цене почти на 25%
Акции алюминиевого гиганта на открытии торгов подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.
К 10.53 (5.53 мск) бумаги "Русала" росли уже на 34,87% (до 2,05 доллара) с пиками до 36,84% (2,07).
Ура-ура, поебда! Хотя постойте, 6 апреля акция стоила 4.64 доллара.
Вот незадача-то.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский призвал россиян не преувеличивать роль западных лекарств, которые рекламируются по телевидению, поскольку с расстройствами прекрасно справляются «аскорбинка и марганцовочка»
Ранее зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» импортные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба.
Я считаю, нужно сделать следующий шаг и вынудить россиян употреблять кору дуба вместо еды.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...