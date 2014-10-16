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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:35

  Sommer написав:
  Shram написав:Таков рынок - акции падают, растут,снова падают и снова растут.
Индекс Московских бирж уже почти отыграл свое падение после очередного пакета санкций.


Да ну? И что, рубль тоже отыграл свое падение?


Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:02

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Таков рынок - акции падают, растут,снова падают и снова растут.
Индекс Московских бирж уже почти отыграл свое падение после очередного пакета санкций.


Да ну? И что, рубль тоже отыграл свое падение?


Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.


После каких именно санкций? Образца 2014-го? :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 61626364
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