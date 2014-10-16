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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:35
Sommer написав: Shram написав:
Таков рынок - акции падают, растут,снова падают и снова растут.
Индекс Московских бирж уже почти отыграл свое падение после очередного пакета санкций.
Да ну? И что, рубль тоже отыграл свое падение?
Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:02
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Таков рынок - акции падают, растут,снова падают и снова растут.
Индекс Московских бирж уже почти отыграл свое падение после очередного пакета санкций.
Да ну? И что, рубль тоже отыграл свое падение?
Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
После каких именно санкций? Образца 2014-го?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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