Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:35
Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:02
После каких именно санкций? Образца 2014-го?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06
На момент
USD/RUB 61,7187
И это совсем неплохо. 1 т экспортированной нефти дает в бюджет 115-120 долларов экспортной пошлины, РФ экспортирует в год около 260 млн. т, что дает бюджету 30 млрд. долларов налогов от экспорта. Плюс 5 рублей к нормальному (при нефти Urals по 71 доллару за бочку) курсу в 56,5 - еще 150 млрд. рублей в бюджет, практически из воздуха. И это только от нефти
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28
Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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