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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:35

  Sommer написав:
  Shram написав:Таков рынок - акции падают, растут,снова падают и снова растут.
Индекс Московских бирж уже почти отыграл свое падение после очередного пакета санкций.


Да ну? И что, рубль тоже отыграл свое падение?


Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:02

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Таков рынок - акции падают, растут,снова падают и снова растут.
Индекс Московских бирж уже почти отыграл свое падение после очередного пакета санкций.


Да ну? И что, рубль тоже отыграл свое падение?


Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.


После каких именно санкций? Образца 2014-го? :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06

Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.

На момент
USD/RUB 61,7187
https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
И это совсем неплохо. 1 т экспортированной нефти дает в бюджет 115-120 долларов экспортной пошлины, РФ экспортирует в год около 260 млн. т, что дает бюджету 30 млрд. долларов налогов от экспорта. Плюс 5 рублей к нормальному (при нефти Urals по 71 доллару за бочку) курсу в 56,5 - еще 150 млрд. рублей в бюджет, практически из воздуха. И это только от нефти
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28

  Волгарь написав:
Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.

На момент
USD/RUB 61,7187
https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
И это совсем неплохо.


Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:22

Никогда такого не было - и вот опять.

Опять сдвинули сроки готовности и увеличили затраты на "силу".

https://www.rbc.ru/business/27/03/2018/5ab97d679a79472138a08563
26 марта, «Интерфакс» со ссылкой на данные системы госзакупок сообщил, что сумма 18 крупных контрактов по выполнению строительно-монтажных работ на «Силе Сибири» с 2015 года выросла более чем на 100 млрд руб., с 450 млрд до 554 млрд руб.

сроки исполнения большинства контрактов по строительству линейной части «Силы Сибири», девяти из 12 договоров, сдвинулись в сторону увеличения с лета и осени 2018-го на второе полугодие 2019 года.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:34

  Sommer написав:
  Волгарь написав:
Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.

На момент
USD/RUB 61,7187
https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
И это совсем неплохо.


Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"? :mrgreen:


Конечно влияют.
Конечно санкции это негатив для экономики России.
Только дураки могут твердить обратное.

Но.
Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)
Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.
Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.

Более того, они развязывают руки Путину и его окружению во внутренней политике и консолидируют российское общество на базе образа "осажденная крепость".

Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.

Жаль что на финансовом форуме нужно растолковывать азы политэкономики.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:03

  Shram написав:
  Sommer написав:Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"? :mrgreen:


Конечно влияют.
Конечно санкции это негатив для экономики России.
Только дураки могут твердить обратное.

Но.
Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)
Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.
Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями


Только под американскими.

И Куба от них так похорошела, так похорошела... что в основном до сих пор ездят на машинах 50-х годов.

  Shram написав: А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире


По ППС Португалию уже перегнали?

  Shram написав:Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.


28 было в 2012, ЕМНИП.

Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал.

  Shram написав:Жаль что на финансовом форуме нужно растолковывать азы политэкономики.


"азы политэкономики" от кисельТВ - это всегда интересно.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:43

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"? :mrgreen:


Конечно влияют.
Конечно санкции это негатив для экономики России.
Только дураки могут твердить обратное.

Но.
Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)
Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.
Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями


Только под американскими.

И Куба от них так похорошела, так похорошела...


ВВП на душу выше чем у Украины.
Что номинал, что по ППС.
Кстати вполне на уровне своих соседей по карибскому бассейну.
Несмотря на 60 лет санкций и отсутствие евроасоциаций.
И что было главным в тезисе - она не развалилась, и не сменила политический режим. Что подтверждает мой тезис.

Как я понимаю с моими остальными "но" вы в принципе согласны.

  Sommer написав:
  Shram написав: А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире


По ППС Португалию уже перегнали?


По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.
По номиналу - 10-ое место.
Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.
А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.


  Sommer написав:
  Shram написав:Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.


28 было в 2012, ЕМНИП.

Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал.


Ну с 32 рублей. Тем более. Ещё меньше дельта получается.

Гривна тоже не возвращается на уровни 2008 или 2005 года при росте цены пшеницы и металлов.
Норвежская крона тоже рухнула и не возвращается на свои позиции.
Не всё так просто.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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