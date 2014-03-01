Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:35
Частично да.
Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.
Сейчас 61,4.
Это по бирже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:02
После каких именно санкций? Образца 2014-го?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06
На момент
USD/RUB 61,7187
И это совсем неплохо. 1 т экспортированной нефти дает в бюджет 115-120 долларов экспортной пошлины, РФ экспортирует в год около 260 млн. т, что дает бюджету 30 млрд. долларов налогов от экспорта. Плюс 5 рублей к нормальному (при нефти Urals по 71 доллару за бочку) курсу в 56,5 - еще 150 млрд. рублей в бюджет, практически из воздуха. И это только от нефти
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28
Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:22
Никогда такого не было - и вот опять.
Опять сдвинули сроки готовности и увеличили затраты на "силу".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:34
Конечно влияют.
Конечно санкции это негатив для экономики России.
Только дураки могут твердить обратное.
Но.
Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)
Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.
Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.
Более того, они развязывают руки Путину и его окружению во внутренней политике и консолидируют российское общество на базе образа "осажденная крепость".
Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.
Жаль что на финансовом форуме нужно растолковывать азы политэкономики.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:03
Только под американскими.
И Куба от них так похорошела, так похорошела... что в основном до сих пор ездят на машинах 50-х годов.
По ППС Португалию уже перегнали?
28 было в 2012, ЕМНИП.
Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал.
"азы политэкономики" от кисельТВ - это всегда интересно.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:43
ВВП на душу выше чем у Украины.
Что номинал, что по ППС.
Кстати вполне на уровне своих соседей по карибскому бассейну.
Несмотря на 60 лет санкций и отсутствие евроасоциаций.
И что было главным в тезисе - она не развалилась, и не сменила политический режим. Что подтверждает мой тезис.
Как я понимаю с моими остальными "но" вы в принципе согласны.
По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.
По номиналу - 10-ое место.
Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.
А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.
Ну с 32 рублей. Тем более. Ещё меньше дельта получается.
Гривна тоже не возвращается на уровни 2008 или 2005 года при росте цены пшеницы и металлов.
Норвежская крона тоже рухнула и не возвращается на свои позиции.
Не всё так просто.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:01
Вы немного ошиблись
Центральный банк Российской Федерации установил с 01.03.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
Доллар США 36,1847
К началу апреля 18-го доллар вырос всего на 20,5 рублей - 57%, и лишь апрельская военная тревога опустила его еще на 10%.
А между тем
Внешний долг Российской Федерации всего на 1/1/2018 (млн. долларов) -
518 872
В национальной валюте - 137 423
В иностранной валюте - 381 449
Внешний долг Российской Федерации всего на 1/4/2014 (млн. долларов) - 715 892
В национальной валюте - 166 728
В иностранной валюте - 549 124
За 4 года, прошедших с даты оккупации Крыма, общий внешний долг (государственный+частный) уменьшился на 200 млрд. долларов, валютный - на 170 млрд. При этом 4 года назад валютный долг на 5% превосходил ЗВР РФ, сейчас ЗВР больше валютного долга на 1/5.
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