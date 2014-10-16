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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:13
Shram написав:
В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.
Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.
Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
ППС. Кстати крушение СССР тоже было вызвано не падением цен на нефть, не войной в Афганистане, не вынужденной поддержкой Польских коммунистов против "Солидарности", ни гонкой вооружений, ни санкциями, ни состянием экономики - просто количество перешло в качество
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:36
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
Вы невнимательны - до начала фазы противостояния в Сирии рубль упал на 56% c марта 14-го. И слава Богу, что ЦБ отпустил его в свободное плавание - РФ в 18-ом будет иметь сбалансированный бюджет, а жестко поддерживавшая твердый курс риала СА - 100 млрд. (долларовый) дефицит в 15/16/17-ом. И теперь перед Мигфином РФ стоит новая дилема - что будет с экономикой, если нефть пробьет 80 вверх. Пока курс держит военная тревога, не будь ее он скатится до 50-ти и ниже. Как в таких условиях будут работать сельское хозяйство/промышленность, как восполнить выпадающие доходы от экспорта - большая проблема.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:50
Камикадзе написав: Shram написав:
В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.
Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.
Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор.
Его влияние процентов 70-80.
Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.
А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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