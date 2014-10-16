Shram написав:В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.
Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.
Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
ППС. Кстати крушение СССР тоже было вызвано не падением цен на нефть, не войной в Афганистане, не вынужденной поддержкой Польских коммунистов против "Солидарности", ни гонкой вооружений, ни санкциями, ни состянием экономики - просто количество перешло в качество
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
Вы невнимательны - до начала фазы противостояния в Сирии рубль упал на 56% c марта 14-го. И слава Богу, что ЦБ отпустил его в свободное плавание - РФ в 18-ом будет иметь сбалансированный бюджет, а жестко поддерживавшая твердый курс риала СА - 100 млрд. (долларовый) дефицит в 15/16/17-ом. И теперь перед Мигфином РФ стоит новая дилема - что будет с экономикой, если нефть пробьет 80 вверх. Пока курс держит военная тревога, не будь ее он скатится до 50-ти и ниже. Как в таких условиях будут работать сельское хозяйство/промышленность, как восполнить выпадающие доходы от экспорта - большая проблема.
Shram написав:В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.
Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.
Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор. Его влияние процентов 70-80. Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40. А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор. Его влияние процентов 70-80.
Cовершенно верно.
Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.
Не дай Бог
А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.
Расходы на Крым полностью укладываются в рамки бюджета - просто вместо моста через Лену построили мост в Крым. То же и с Олимпиадой - 3/4 из них это инвестиции в энергетику/транспорт/дороги, благодаря которым Сочи стало другим городом. Гонка вооружений тоже не сыграла большой роли - военный бюджет в 60-70 млрд. долларов в эквиваленте в принципе не нужен стране с ВВП, равным российскому - на РФ никто не нападает, и, если не готовиться к будущей вероятной войне, он совершенно избыточен (хотя и сильно продвинул российскую промышленность в последнее время - без военных расходов и НИОКР многие отрасли просто умерли бы). А вот ЗВР потихоньку возвращаются к эпохе до Крыма и санкций Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд. долл. США 20.04.2018 463,8 05.09.2014 464,2 28.02.2014 493,3 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Не исключаю, что к концу года они превысят не только величину на начало 14-го (510 миллиардов), но и превзойдут внешний совокупный долг страны.