Shram написав:В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.
Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.
Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
ППС. Кстати крушение СССР тоже было вызвано не падением цен на нефть, не войной в Афганистане, не вынужденной поддержкой Польских коммунистов против "Солидарности", ни гонкой вооружений, ни санкциями, ни состянием экономики - просто количество перешло в качество
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
Вы невнимательны - до начала фазы противостояния в Сирии рубль упал на 56% c марта 14-го. И слава Богу, что ЦБ отпустил его в свободное плавание - РФ в 18-ом будет иметь сбалансированный бюджет, а жестко поддерживавшая твердый курс риала СА - 100 млрд. (долларовый) дефицит в 15/16/17-ом. И теперь перед Мигфином РФ стоит новая дилема - что будет с экономикой, если нефть пробьет 80 вверх. Пока курс держит военная тревога, не будь ее он скатится до 50-ти и ниже. Как в таких условиях будут работать сельское хозяйство/промышленность, как восполнить выпадающие доходы от экспорта - большая проблема.
Shram написав:В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.
Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.
Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.
ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин
В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор. Его влияние процентов 70-80. Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40. А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор. Его влияние процентов 70-80.
Cовершенно верно.
Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.
Не дай Бог
А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.
Расходы на Крым полностью укладываются в рамки бюджета - просто вместо моста через Лену построили мост в Крым. То же и с Олимпиадой - 3/4 из них это инвестиции в энергетику/транспорт/дороги, благодаря которым Сочи стало другим городом. Гонка вооружений тоже не сыграла большой роли - военный бюджет в 60-70 млрд. долларов в эквиваленте в принципе не нужен стране с ВВП, равным российскому - на РФ никто не нападает, и, если не готовиться к будущей вероятной войне, он совершенно избыточен (хотя и сильно продвинул российскую промышленность в последнее время - без военных расходов и НИОКР многие отрасли просто умерли бы). А вот ЗВР потихоньку возвращаются к эпохе до Крыма и санкций Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд. долл. США 20.04.2018 463,8 05.09.2014 464,2 28.02.2014 493,3 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Не исключаю, что к концу года они превысят не только величину на начало 14-го (510 миллиардов), но и превзойдут внешний совокупный долг страны.
Shram написав:Конечно влияют. Конечно санкции это негатив для экономики России. Только дураки могут твердить обратное.
Но. Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП) Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства. Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями
Только под американскими.
И Куба от них так похорошела, так похорошела...
ВВП на душу выше чем у Украины. Что номинал, что по ППС.
Более чем уверен, что пропагандисты, рассказывающие про замечательную жизнь на Кубе, там не были.
Так вот: там нищета, закрепленная на гос. уровне. А самая популярная профессия: обслуживать туристов. Во всех смыслах.
Shram написав:Кстати вполне на уровне своих соседей по карибскому бассейну. Несмотря на 60 лет санкций и отсутствие евроасоциаций. И что было главным в тезисе - она не развалилась, и не сменила политический режим. Что подтверждает мой тезис.
А то, что совок под санкциями развалился и сменил политический режим - тоже подтверждает?
Shram написав:
Sommer написав:
Shram написав: А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире
По ППС Португалию уже перегнали?
По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией. По номиналу - 10-ое место. Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП. А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.
Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.
Кстати, поздравляю - по последним данным вы почти упали ниже "нищей вымершей" Латвии.
Shram написав:
Sommer написав:
Shram написав:Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.
28 было в 2012, ЕМНИП.
Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал.
Ну с 32 рублей. Тем более. Ещё меньше дельта получается.
Гривна тоже не возвращается на уровни 2008 или 2005 года при росте цены пшеницы и металлов.
А, что Украина тоже заявляет себя сверхдержавой? Или на РФ кто-то напал и устроил войну на ее территории?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Shram написав: По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией. По номиналу - 10-ое место. Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП. А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.
Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.
Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги. И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией. По номиналу - 10-ое место. Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП. А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.
Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.
Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги. И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?
Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...