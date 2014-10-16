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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:13

  Shram написав:В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.


Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.

Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.

ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин

ППС. Кстати крушение СССР тоже было вызвано не падением цен на нефть, не войной в Афганистане, не вынужденной поддержкой Польских коммунистов против "Солидарности", ни гонкой вооружений, ни санкциями, ни состянием экономики - просто количество перешло в качество
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:36

ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин

Вы невнимательны - до начала фазы противостояния в Сирии рубль упал на 56% c марта 14-го. И слава Богу, что ЦБ отпустил его в свободное плавание - РФ в 18-ом будет иметь сбалансированный бюджет, а жестко поддерживавшая твердый курс риала СА - 100 млрд. (долларовый) дефицит в 15/16/17-ом. И теперь перед Мигфином РФ стоит новая дилема - что будет с экономикой, если нефть пробьет 80 вверх. Пока курс держит военная тревога, не будь ее он скатится до 50-ти и ниже. Как в таких условиях будут работать сельское хозяйство/промышленность, как восполнить выпадающие доходы от экспорта - большая проблема.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:50

  Камикадзе написав:
  Shram написав:В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.


Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.

Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.

ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин


В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор.
Его влияние процентов 70-80.
Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.
А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:18

В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор.
Его влияние процентов 70-80.

Cовершенно верно.
Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.

Не дай Бог
А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.

Расходы на Крым полностью укладываются в рамки бюджета - просто вместо моста через Лену построили мост в Крым. То же и с Олимпиадой - 3/4 из них это инвестиции в энергетику/транспорт/дороги, благодаря которым Сочи стало другим городом. Гонка вооружений тоже не сыграла большой роли - военный бюджет в 60-70 млрд. долларов в
эквиваленте в принципе не нужен стране с ВВП, равным российскому - на РФ никто не нападает, и, если не готовиться к будущей вероятной войне, он совершенно избыточен (хотя и сильно продвинул российскую промышленность в последнее время - без военных расходов и НИОКР многие отрасли просто умерли бы). А вот ЗВР потихоньку возвращаются к эпохе до Крыма и санкций
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд. долл. США
20.04.2018 463,8
05.09.2014 464,2
28.02.2014 493,3
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Не исключаю, что к концу года они превысят не только величину на начало 14-го (510 миллиардов), но и превзойдут внешний совокупный долг страны.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:27

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Конечно влияют.
Конечно санкции это негатив для экономики России.
Только дураки могут твердить обратное.

Но.
Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)
Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.
Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями


Только под американскими.

И Куба от них так похорошела, так похорошела...


ВВП на душу выше чем у Украины.
Что номинал, что по ППС.


Более чем уверен, что пропагандисты, рассказывающие про замечательную жизнь на Кубе, там не были. :mrgreen:

Так вот: там нищета, закрепленная на гос. уровне. А самая популярная профессия: обслуживать туристов. Во всех смыслах.

  Shram написав:Кстати вполне на уровне своих соседей по карибскому бассейну.
Несмотря на 60 лет санкций и отсутствие евроасоциаций.
И что было главным в тезисе - она не развалилась, и не сменила политический режим. Что подтверждает мой тезис.


А то, что совок под санкциями развалился и сменил политический режим - тоже подтверждает?

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав: А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире


По ППС Португалию уже перегнали?


По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.
По номиналу - 10-ое место.
Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.
А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.


Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.

Кстати, поздравляю - по последним данным вы почти упали ниже "нищей вымершей" Латвии.

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.


28 было в 2012, ЕМНИП.

Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал.


Ну с 32 рублей. Тем более. Ещё меньше дельта получается.

Гривна тоже не возвращается на уровни 2008 или 2005 года при росте цены пшеницы и металлов.


А, что Украина тоже заявляет себя сверхдержавой? Или на РФ кто-то напал и устроил войну на ее территории?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:13

  Sommer написав:
  Shram написав:
По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.
По номиналу - 10-ое место.
Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.
А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.


Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.
И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:13

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.
По номиналу - 10-ое место.
Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.
А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.


Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.
И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?


Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:58

  Sommer написав:
  Shram написав:
Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.
И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?


Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.


Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.
Страна. Не граждане.
После Китая,США, Индии и Японии.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:35

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.
И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?


Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.


Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.
Страна. Не граждане.
После Китая,США, Индии и Японии.


Хм, надо было мне сразу писать - ППС на душу населения. Вот этот: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Как тут с 5-м местом?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:56

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.


Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.
Страна. Не граждане.
После Китая,США, Индии и Японии.


Хм, надо было мне сразу писать - ППС на душу населения.


Ну вот видите - до вас дошло.
Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить

они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.


При чем тут "на душу населения"?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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