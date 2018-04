Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Світова економіка / Російська економіка Російська економіка + Додати

тему Відповісти

на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 62636465 Додано: Чет 26 кві, 2018 13:13 Shram написав: В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки. В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.



Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.



Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.



ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин



ППС. Кстати крушение СССР тоже было вызвано не падением цен на нефть, не войной в Афганистане, не вынужденной поддержкой Польских коммунистов против "Солидарности", ни гонкой вооружений, ни санкциями, ни состянием экономики - просто количество перешло в качество Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причинППС. Кстати крушение СССР тоже было вызвано не падением цен на нефть, не войной в Афганистане, не вынужденной поддержкой Польских коммунистов против "Солидарности", ни гонкой вооружений, ни санкциями, ни состянием экономики - просто количество перешло в качество "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1767 З нами з: 04.09.11 Подякував: 527 раз. Подякували: 894 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 13:36 ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин

Вы невнимательны - до начала фазы противостояния в Сирии рубль упал на 56% c марта 14-го. И слава Богу, что ЦБ отпустил его в свободное плавание - РФ в 18-ом будет иметь сбалансированный бюджет, а жестко поддерживавшая твердый курс риала СА - 100 млрд. (долларовый) дефицит в 15/16/17-ом. И теперь перед Мигфином РФ стоит новая дилема - что будет с экономикой, если нефть пробьет 80 вверх. Пока курс держит военная тревога, не будь ее он скатится до 50-ти и ниже. Как в таких условиях будут работать сельское хозяйство/промышленность, как восполнить выпадающие доходы от экспорта - большая проблема. Вы невнимательны - до начала фазы противостояния в Сирии рубль упал на 56% c марта 14-го. И слава Богу, что ЦБ отпустил его в свободное плавание - РФ в 18-ом будет иметь сбалансированный бюджет, а жестко поддерживавшая твердый курс риала СА - 100 млрд. (долларовый) дефицит в 15/16/17-ом. И теперь перед Мигфином РФ стоит новая дилема - что будет с экономикой, если нефть пробьет 80 вверх. Пока курс держит военная тревога, не будь ее он скатится до 50-ти и ниже. Как в таких условиях будут работать сельское хозяйство/промышленность, как восполнить выпадающие доходы от экспорта - большая проблема. Волгарь Повідомлень: 4806 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 13:50 Камикадзе написав: Shram написав: В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки. В том что падение рубля в 2014-15 годах вызвали не санкции, а падение цены на нефть - никакой ошибки.



Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.



Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.



ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин

Такие рассуждение уже ошибка. Любые сильные потрясения вызываются совпадением во времени и пространстве множества причинно-следственных связей.Рубль рухнул и из-за санкций, и из-за нефти, и из-за состоянии экономики, и из-за гонки вооружений, и из-за расходов на Крым и Донбас т.д. и т.п. Ни один из этих факторов в отдельности не могли привести к такой девальвации рубля.ПС. Падение цен на нефть затронуло не только нашего соседа, но не у всех валюта рухнула вдвое - там небыло такого сплетения причин



В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор.

Его влияние процентов 70-80.

Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.

А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон. В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор.Его влияние процентов 70-80.Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2021 З нами з: 26.03.16 Подякував: 99 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 15:18 В данном случае падение цен на нефть есть основной фактор.

Его влияние процентов 70-80.

Cовершенно верно.

Не будь его, то возможно до сих пор курс бы был 30-40.

Не дай Бог

А санкции, расходы на Крым, на олимпиаду, гонка вооружений - это только фон.

Расходы на Крым полностью укладываются в рамки бюджета - просто вместо моста через Лену построили мост в Крым. То же и с Олимпиадой - 3/4 из них это инвестиции в энергетику/транспорт/дороги, благодаря которым Сочи стало другим городом. Гонка вооружений тоже не сыграла большой роли - военный бюджет в 60-70 млрд. долларов в

эквиваленте в принципе не нужен стране с ВВП, равным российскому - на РФ никто не нападает, и, если не готовиться к будущей вероятной войне, он совершенно избыточен (хотя и сильно продвинул российскую промышленность в последнее время - без военных расходов и НИОКР многие отрасли просто умерли бы). А вот ЗВР потихоньку возвращаются к эпохе до Крыма и санкций

Международные резервы Российской Федерации

Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд. долл. США

20.04.2018 463,8

05.09.2014 464,2

28.02.2014 493,3

http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/

Не исключаю, что к концу года они превысят не только величину на начало 14-го (510 миллиардов), но и превзойдут внешний совокупный долг страны. Cовершенно верно.Не дай БогРасходы на Крым полностью укладываются в рамки бюджета - просто вместо моста через Лену построили мост в Крым. То же и с Олимпиадой - 3/4 из них это инвестиции в энергетику/транспорт/дороги, благодаря которым Сочи стало другим городом. Гонка вооружений тоже не сыграла большой роли - военный бюджет в 60-70 млрд. долларов вэквиваленте в принципе не нужен стране с ВВП, равным российскому - на РФ никто не нападает, и, если не готовиться к будущей вероятной войне, он совершенно избыточен (хотя и сильно продвинул российскую промышленность в последнее время - без военных расходов и НИОКР многие отрасли просто умерли бы). А вот ЗВР потихоньку возвращаются к эпохе до Крыма и санкцийНе исключаю, что к концу года они превысят не только величину на начало 14-го (510 миллиардов), но и превзойдут внешний совокупный долг страны. Волгарь Повідомлень: 4806 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 17:27 Shram написав: Sommer написав: Shram написав: Конечно влияют.

Конечно санкции это негатив для экономики России.

Только дураки могут твердить обратное.



Но.

Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)

Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.

Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями

Конечно влияют.Конечно санкции это негатив для экономики России.Только дураки могут твердить обратное.Но.Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями



Только под американскими.



И Куба от них так похорошела, так похорошела... Только под американскими.И Куба от них так похорошела, так похорошела...



ВВП на душу выше чем у Украины.

Что номинал, что по ППС.

ВВП на душу выше чем у Украины.Что номинал, что по ППС.



Более чем уверен, что пропагандисты, рассказывающие про замечательную жизнь на Кубе, там не были.



Так вот: там нищета, закрепленная на гос. уровне. А самая популярная профессия: обслуживать туристов. Во всех смыслах.



Shram написав: Кстати вполне на уровне своих соседей по карибскому бассейну.

Несмотря на 60 лет санкций и отсутствие евроасоциаций.

И что было главным в тезисе - она не развалилась, и не сменила политический режим. Что подтверждает мой тезис.

Кстати вполне на уровне своих соседей по карибскому бассейну.Несмотря на 60 лет санкций и отсутствие евроасоциаций.И что было главным в тезисе - она не развалилась, и не сменила политический режим. Что подтверждает мой тезис.



А то, что совок под санкциями развалился и сменил политический режим - тоже подтверждает?



Shram написав: Sommer написав: Shram написав: А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире

А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире



По ППС Португалию уже перегнали? По ППС Португалию уже перегнали?



По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.

По номиналу - 10-ое место.

Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.

А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.

По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.По номиналу - 10-ое место.Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.



Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Кстати, поздравляю - по последним данным вы почти упали ниже "нищей вымершей" Латвии.



Shram написав: Sommer написав: Shram написав: Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.

Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.



28 было в 2012, ЕМНИП.



Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал. 28 было в 2012, ЕМНИП.Кроме того, нефть в прошлом году вернулась на уровень конца 2014-го. Рубль, вот незадача, почему-то не отреагировал.



Ну с 32 рублей. Тем более. Ещё меньше дельта получается.



Гривна тоже не возвращается на уровни 2008 или 2005 года при росте цены пшеницы и металлов.

Ну с 32 рублей. Тем более. Ещё меньше дельта получается.Гривна тоже не возвращается на уровни 2008 или 2005 года при росте цены пшеницы и металлов.



А, что Украина тоже заявляет себя сверхдержавой? Или на РФ кто-то напал и устроил войну на ее территории? Более чем уверен, что пропагандисты, рассказывающие про замечательную жизнь на Кубе, там не были.Так вот: там нищета, закрепленная на гос. уровне. А самая популярная профессия: обслуживать туристов. Во всех смыслах.А то, что совок под санкциями развалился и сменил политический режим - тоже подтверждает?Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.Кстати, поздравляю - по последним данным вы почти упали ниже "нищей вымершей" Латвии.А, что Украина тоже заявляет себя сверхдержавой? Или на РФ кто-то напал и устроил войну на ее территории? Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1874 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 19:13 Sommer написав:

Shram написав:

По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.

По номиналу - 10-ое место.

Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.

А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.

По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.По номиналу - 10-ое место.Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.



Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.

И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире? Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире? Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2021 З нами з: 26.03.16 Подякував: 99 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 20:13 Shram написав: Sommer написав:

Shram написав:

По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.

По номиналу - 10-ое место.

Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.

А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.

По ППС - российская экономика делит 5 место вместе с Германией.По номиналу - 10-ое место.Не тупите, мы говорим про страну в целом, а не про подушевой ВВП.А то вы таким образом и китайскую экономику на 80-ое место в мире перенесете по величине.



Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Т.е. магическим образом миллионы бедных китайских крестьян куда-то делись? Ну ок.



Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.

И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире? Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?



Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов. Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов. Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1874 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 20:58 Sommer написав: Shram написав:

Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.

И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире? Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?



Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов. Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.



Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.

Страна. Не граждане.

После Китая,США, Индии и Японии. Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.Страна.После Китая,США, Индии и Японии. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2021 З нами з: 26.03.16 Подякував: 99 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 21:35 Shram написав: Sommer написав: Shram написав:

Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.

И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире? Судя о последним данным китайские крестьяне живут побогаче чем украинские работяги.И разве их наличие мешает быть Китаю экономикой номер 2 в мире?



Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов. Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.



Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.

Страна. Не граждане.

После Китая,США, Индии и Японии. Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.Страна.После Китая,США, Индии и Японии.



Хм, надо было мне сразу писать - ППС на душу населения. Вот этот: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F



Как тут с 5-м местом? Хм, надо было мне сразу писать - ППС. Вот этот:Как тут с 5-м местом? Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1874 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 21:56 Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:

Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов. Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.



Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.

Страна. Не граждане.

После Китая,США, Индии и Японии. Ещё раз - повторю по ВВП по ППС Россия вместе с Германией (по данным МВФ за 2017)делит 5 место.Страна.После Китая,США, Индии и Японии.



Хм, надо было мне сразу писать - ППС на душу населения. Хм, надо было мне сразу писать - ППС



Ну вот видите - до вас дошло.

Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить



они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.



При чем тут "на душу населения"? Ну вот видите - до вас дошло.Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались споритьПри чем тут "на душу населения"? Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2021 З нами з: 26.03.16 Подякував: 99 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 62636465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Світова економіка, тенденції 1 ... 9 , 10 , 11

tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08 104 34126

Волгарь Сер 25 жов, 2017 13:23 Китайська економіка 1 ... 143 , 144 , 145

tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56 1449 128171

tobias Пон 01 лют, 2016 22:10 Німецька економіка 1 , 2

tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20 14 11980

fabulist Сер 05 сер, 2015 15:10 реклама