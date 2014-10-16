Shram написав:Ну вот видите - до вас дошло.
Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались споритьони не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.
При чем тут "на душу населения"?
А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?
Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания?