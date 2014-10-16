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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 26 кві, 2018 23:53
Shram написав:
Ну вот видите - до вас дошло.
Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить
они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.
При чем тут "на душу населения"?
А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?
Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:22
Sommer написав: Shram написав:
Ну вот видите - до вас дошло.
Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить
они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.
При чем тут "на душу населения"?
А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?
У вас случайно шизофрении нет?
Вот же вы сами написали
Sommer написав:
Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.
А теперь спрашиваете меня почему по ППС?
Определитесь у себя там в голове.
Sommer написав:
Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания?
[/quote]
Именно так.
Мы живем в сильно меняющемся мире.
Экономически мир выглядит так:
Китай уже обогнал США.
Бразилия обогнала Англию
Индонезия весомее Франции
Мексика превыше Италии.
Конечно если учитывать политическую, военную, медийную и культурные силы то список поменяется.
Но с точки зрения чистой экономики - такова расстановка сил.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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