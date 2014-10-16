"Газпром" сжигает наличные со скоростью 4 миллиарда рублей в неделю

Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины.

По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей.

Чистый, то есть не покрытый денежными резервами, долг подскочил почти на четверть, до 2,398 триллиона рублей.

Занимать "Газпром" вынужден, поскольку тратит больше, чем зарабатывает, следует из отчета компании по МСФО.

Несмотря на рост добычи газа на 12% и увеличение его продаж за рубеж на 6%, денежный поток, который компания сгенерировала от операционной деятельности, схлопнулся в 1,3 раза. Поступления от продаж превысили расходы на производство и управление на 1,187 трлн рублей.

Капитальные стройки - от Nord Stream 2 до "Турецкого потока" и "Силы Сибири", - стоили бюджету "Газпрома" на 15% больше - 1,406 трлн рублей.

В результате компания, имеющая монопольное право на экспорт российского газа, завершила год с отрицательным свободным денежным потоком: разрыв между доходами и расходами составил 219 млрд рублей.

Скорость, с которой "таяли" наличные, достигла 600 млн рублей в день, или 4,2 млрд рублей в неделю.

Результаты "Газпрома" "ожидаемо слабые", отмечают аналитики "Атона":денежный поток ушел в минус впервые за много лет, а в наступившем году ситуация осложнится.

Инвестпрограмма, куда помимо трех экспортных труб включено развитие Чаяндинского месторождения и строительство Амурского газоперерабатывающего завода, потребует 1,98 триллиона рублей. Это на 40% больше, чем в прошлом году, и на 8% выше прогноза, который "Газпром" давал в декабре.

Трубы дорожают: "Сила Сибири", которая изначально оценивалась в 800 млрд рублей, будет стоить 1,1 триллиона, заявил глава департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьев в пятницу.

Одновременно наступает срок погашения займов на 875 млрд рублей, около 190 млрд придется отдать под дивиденды, а 4,2 млрд долларов необходимо заплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

Суммарный отток приблизится к 3 триллионам рублей, и "Газпрому" придется дальше увеличивать долг, предупреждает Райффайзенбанк: операционный денежный поток - 1,5 трлн рублей - сможет покрыть лишь половину нужной компании суммы, а накопленных денежных резервов - 1,2 трлн рублей - не хватит, чтобы закрыть остаток, даже если потратить их полностью.

Согласно бюджету "Газпрома", одобренному советом директоров в декаре, за год компания намерена привлечь внешние займы на 421 млрд рублей - рекордную в своей истории сумму.