Shram написав:Ну вот видите - до вас дошло. Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить
они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.
При чем тут "на душу населения"?
А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?
Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Shram написав:Ну вот видите - до вас дошло. Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить
они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.
При чем тут "на душу населения"?
А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?
У вас случайно шизофрении нет? Вот же вы сами написали
Sommer написав:Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.
А теперь спрашиваете меня почему по ППС? Определитесь у себя там в голове.
Sommer написав:Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания?
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Именно так. Мы живем в сильно меняющемся мире. Экономически мир выглядит так: Китай уже обогнал США. Бразилия обогнала Англию Индонезия весомее Франции Мексика превыше Италии.
Конечно если учитывать политическую, военную, медийную и культурные силы то список поменяется. Но с точки зрения чистой экономики - такова расстановка сил.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
"Газпром" сжигает наличные со скоростью 4 миллиарда рублей в неделю
Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины. По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей. Чистый, то есть не покрытый денежными резервами, долг подскочил почти на четверть, до 2,398 триллиона рублей. Занимать "Газпром" вынужден, поскольку тратит больше, чем зарабатывает, следует из отчета компании по МСФО. Несмотря на рост добычи газа на 12% и увеличение его продаж за рубеж на 6%, денежный поток, который компания сгенерировала от операционной деятельности, схлопнулся в 1,3 раза. Поступления от продаж превысили расходы на производство и управление на 1,187 трлн рублей. Капитальные стройки - от Nord Stream 2 до "Турецкого потока" и "Силы Сибири", - стоили бюджету "Газпрома" на 15% больше - 1,406 трлн рублей. В результате компания, имеющая монопольное право на экспорт российского газа, завершила год с отрицательным свободным денежным потоком: разрыв между доходами и расходами составил 219 млрд рублей. Скорость, с которой "таяли" наличные, достигла 600 млн рублей в день, или 4,2 млрд рублей в неделю. Результаты "Газпрома" "ожидаемо слабые", отмечают аналитики "Атона":денежный поток ушел в минус впервые за много лет, а в наступившем году ситуация осложнится. Инвестпрограмма, куда помимо трех экспортных труб включено развитие Чаяндинского месторождения и строительство Амурского газоперерабатывающего завода, потребует 1,98 триллиона рублей. Это на 40% больше, чем в прошлом году, и на 8% выше прогноза, который "Газпром" давал в декабре. Трубы дорожают: "Сила Сибири", которая изначально оценивалась в 800 млрд рублей, будет стоить 1,1 триллиона, заявил глава департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьев в пятницу. Одновременно наступает срок погашения займов на 875 млрд рублей, около 190 млрд придется отдать под дивиденды, а 4,2 млрд долларов необходимо заплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. Суммарный отток приблизится к 3 триллионам рублей, и "Газпрому" придется дальше увеличивать долг, предупреждает Райффайзенбанк: операционный денежный поток - 1,5 трлн рублей - сможет покрыть лишь половину нужной компании суммы, а накопленных денежных резервов - 1,2 трлн рублей - не хватит, чтобы закрыть остаток, даже если потратить их полностью. Согласно бюджету "Газпрома", одобренному советом директоров в декаре, за год компания намерена привлечь внешние займы на 421 млрд рублей - рекордную в своей истории сумму.
Внешэкономбанк, госкорпорация развития, финансировавшая мегапроекты Кремля, но ставшая, по словам президента Владимира Путина, "помойкой плохих долгов", снова завершила год с убытком, который вдвое вливания от государства. Получив из бюджета 150 млрд рублей, ВЭБ по итогам 2017 года получил чистый убыток по МСФО на сумму 287 млрд рублей, сообщил в пятницу первый зампред Николай Цехомский. Потери выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлогодними и почти втрое перекрыли прогноз, который давала сама госкорпорация (100 млрд рублей).