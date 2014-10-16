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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 63646566 Додано: Чет 26 кві, 2018 23:53 Shram написав: Ну вот видите - до вас дошло.

Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить



они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.



При чем тут "на душу населения"? Ну вот видите - до вас дошло.Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались споритьПри чем тут "на душу населения"?



А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?



Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания? А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания? Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:22 Sommer написав: Shram написав: Ну вот видите - до вас дошло.

Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались спорить



они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.



При чем тут "на душу населения"? Ну вот видите - до вас дошло.Теперь посмотрите о чем начинался этот разговор, о чем вы пытались споритьПри чем тут "на душу населения"?



А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности? А при чем тогда ППС? Или только в одном случае РФ попадает хотя бы в первую десятку, поэтому надо использовать только его для большей сверхдержавности?



У вас случайно шизофрении нет?

Вот же вы сами написали



Sommer написав: Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов. Еще раз, медленно и печально - ВВП по ППС применяется именно для того, чтобы считать реальную экономику. Которая учитывает всех жителей страны, а не самых успешных конгломератов.



А теперь спрашиваете меня почему по ППС?

Определитесь у себя там в голове.



Sommer написав: Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания? Или всерьез надо считать, что Бразилия более весома в мире, чем Великобритания? [/quote]



Именно так.

Мы живем в сильно меняющемся мире.

Экономически мир выглядит так:

Китай уже обогнал США.

Бразилия обогнала Англию

Индонезия весомее Франции

Мексика превыше Италии.



Конечно если учитывать политическую, военную, медийную и культурные силы то список поменяется.

Но с точки зрения чистой экономики - такова расстановка сил. У вас случайно шизофрении нет?Вот же вы сами написалиА теперь спрашиваете меня почему по ППС?Определитесь у себя там в голове.[/quote]Именно так.Мы живем в сильно меняющемся мире.Экономически мир выглядит так:Китай уже обогнал США.Бразилия обогнала АнглиюИндонезия весомее ФранцииМексика превыше Италии.Конечно если учитывать политическую, военную, медийную и культурные силы то список поменяется.Но с точки зрения чистой экономики - такова расстановка сил. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2025 З нами з: 26.03.16 Подякував: 99 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:06 Shram написав: Конечно если учитывать политическую, военную, медийную и культурные силы то список поменяется.

Но с точки зрения чистой экономики - такова расстановка сил. Конечно если учитывать политическую, военную, медийную и культурные силы то список поменяется.Но с точки зрения чистой экономики - такова расстановка сил.



И вот с точки зрения чистой экономики надо учитывать ППС на душу населения. Потому что миллиард индусов, зарабатывающих по доллару не равен миллиону швейцарцев, зарабатывающих по тысяче.



Так понятнее? И вот с точки зрения чистой экономики надо учитывать ППС на душу населения. Потому что миллиард индусов, зарабатывающих по доллару не равен миллиону швейцарцев, зарабатывающих по тысяче.Так понятнее? Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 1887 З нами з: 07.04.17 Подякував: 138 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:20 "Газпром" сжигает наличные со скоростью 4 миллиарда рублей в неделю

Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины.

По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей.

Чистый, то есть не покрытый денежными резервами, долг подскочил почти на четверть, до 2,398 триллиона рублей.

Занимать "Газпром" вынужден, поскольку тратит больше, чем зарабатывает, следует из отчета компании по МСФО.

Несмотря на рост добычи газа на 12% и увеличение его продаж за рубеж на 6%, денежный поток, который компания сгенерировала от операционной деятельности, схлопнулся в 1,3 раза. Поступления от продаж превысили расходы на производство и управление на 1,187 трлн рублей.

Капитальные стройки - от Nord Stream 2 до "Турецкого потока" и "Силы Сибири", - стоили бюджету "Газпрома" на 15% больше - 1,406 трлн рублей.

В результате компания, имеющая монопольное право на экспорт российского газа, завершила год с отрицательным свободным денежным потоком: разрыв между доходами и расходами составил 219 млрд рублей.

Скорость, с которой "таяли" наличные, достигла 600 млн рублей в день, или 4,2 млрд рублей в неделю.

Результаты "Газпрома" "ожидаемо слабые", отмечают аналитики "Атона":денежный поток ушел в минус впервые за много лет, а в наступившем году ситуация осложнится.

Инвестпрограмма, куда помимо трех экспортных труб включено развитие Чаяндинского месторождения и строительство Амурского газоперерабатывающего завода, потребует 1,98 триллиона рублей. Это на 40% больше, чем в прошлом году, и на 8% выше прогноза, который "Газпром" давал в декабре.

Трубы дорожают: "Сила Сибири", которая изначально оценивалась в 800 млрд рублей, будет стоить 1,1 триллиона, заявил глава департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьев в пятницу.

Одновременно наступает срок погашения займов на 875 млрд рублей, около 190 млрд придется отдать под дивиденды, а 4,2 млрд долларов необходимо заплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

Суммарный отток приблизится к 3 триллионам рублей, и "Газпрому" придется дальше увеличивать долг, предупреждает Райффайзенбанк: операционный денежный поток - 1,5 трлн рублей - сможет покрыть лишь половину нужной компании суммы, а накопленных денежных резервов - 1,2 трлн рублей - не хватит, чтобы закрыть остаток, даже если потратить их полностью.

Согласно бюджету "Газпрома", одобренному советом директоров в декаре, за год компания намерена привлечь внешние займы на 421 млрд рублей - рекордную в своей истории сумму.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-szhigaet-nalichnye-so-skorostyu-4-milliarda-rubley-v-nedelyu-1022556707 Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5347 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:21 Нормальный пикничок Убыток ВЭБа вырос в 2,5 раза

Внешэкономбанк, госкорпорация развития, финансировавшая мегапроекты Кремля, но ставшая, по словам президента Владимира Путина, "помойкой плохих долгов", снова завершила год с убытком, который вдвое вливания от государства.

Получив из бюджета 150 млрд рублей, ВЭБ по итогам 2017 года получил чистый убыток по МСФО на сумму 287 млрд рублей, сообщил в пятницу первый зампред Николай Цехомский.

Потери выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлогодними и почти втрое перекрыли прогноз, который давала сама госкорпорация (100 млрд рублей).

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ubytok-veba-vyros-v-2-5-raza-1022560516 Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5347 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 кві, 2018 11:22 Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины. По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей.

Абсолютно верно - получив почти 800 млрд. рублей чистой прибыли по итогам 17-го года, равную 1/8 выручки, компания имеет отрицательный денежный поток из-за продолжающихся мегастроек. Более того, гарантируя чистый дивидендный доход в 7 рублей на акцию (или 11 центов при цене АDR/GDR 2,3 доллара - великолепная доходность на капитал для развитых SE), он прочно застрял в коридоре 120-150 рублей именно по этой причине (достаточно сказать, что почти такой же капитализация ПАО Газпром была весной 9-го года. За это время привилегированные акции Сбербанка выросли, например, с 9-ти до 195-ти!!! рублей).

До недавнего времени казалось, что его руководство проводит совершено абсурдистскую политику, целью которой является распил полученных кредитов на трубостройках, базирующуюся на фобиях 80-х годов, когда Рейган вводил эмбарго против газопровода Уренгой-Ужгород....Пока в Европе не изменилось отношение к российскому газу.

Из чисто экономического агента (топливо) он стал приобретать совершено неожиданные черты - тоталитарного/путинского/антидемократического (можно подумать, ливийский/алжирский/катарский газ или нефть из СА/Омана поставляется истинными либералами).

С огромным трудом удалось полностью открыть Северный Поток-1, хотя изначально было ясно, что он работает не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ с ГТС Украины, ориентируясь на растущий спрос (к тому же совершенно непонятна логика утверждающих, что тоталитарный газ через потоки по Балтийское море разрушает Европу, а тот же газ по суше приобретает привкус едва ли не благородного одоранта). Чистая политика

В результате руководство Газпрома приняло вполне логичное решение - переориентировать газовые потоки. Это, конечно, не означает, что эпоха мегастроек уходит в прошлое (недавно анонсирован проект завода LNG в Усть-Луге). Но теперь 40 млрд. кубов пойдет в Китай, минимум еще 15 - в Турцию. Если с Европой и Украиной удастся достигнуть компромисса по связке Nord Stream -2 + ГТС - хорошо, не удастся - УЖЕ НЕ КРИТИЧНО. В худшем случае из баланса НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ выпадет 35 млрд. кубов, которые, конечно же, будут быстро скомпенсированы растущим спросом на газ в КНР, сжигающей сейчас около 1,7 млрд. т. угля!!! в год. И в этом случае Сила Сибири (видимо, 1-я нитка из нескольких возможных) выглядит лишь началом этого разворота. Абсолютно верно - получив почти 800 млрд. рублей чистой прибыли по итогам 17-го года, равную 1/8 выручки, компания имеет отрицательный денежный поток из-за продолжающихся мегастроек. Более того, гарантируя чистый дивидендный доход в 7 рублей на акцию (или 11 центов при цене АDR/GDR 2,3 доллара - великолепная доходность на капитал для развитых SE), он прочно застрял в коридоре 120-150 рублей именно по этой причине (достаточно сказать, что почти такой же капитализация ПАО Газпром была весной 9-го года. За это время привилегированные акции Сбербанка выросли, например, с 9-ти до 195-ти!!! рублей).До недавнего времени казалось, что его руководство проводит совершено абсурдистскую политику, целью которой является распил полученных кредитов на трубостройках, базирующуюся на фобиях 80-х годов, когда Рейган вводил эмбарго против газопровода Уренгой-Ужгород....Пока в Европе не изменилось отношение к российскому газу.Из чисто экономического агента (топливо) он стал приобретать совершено неожиданные черты - тоталитарного/путинского/антидемократического (можно подумать, ливийский/алжирский/катарский газ или нефть из СА/Омана поставляется истинными либералами).С огромным трудом удалось полностью открыть Северный Поток-1, хотя изначально было ясно, что он работает не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ с ГТС Украины, ориентируясь на растущий спрос (к тому же совершенно непонятна логика утверждающих, что тоталитарный газ через потоки по Балтийское море разрушает Европу, а тот же газ по суше приобретает привкус едва ли не благородного одоранта). Чистая политикаВ результате руководство Газпрома приняло вполне логичное решение - переориентировать газовые потоки. Это, конечно, не означает, что эпоха мегастроек уходит в прошлое (недавно анонсирован проект завода LNG в Усть-Луге). Но теперь 40 млрд. кубов пойдет в Китай, минимум еще 15 - в Турцию. Если с Европой и Украиной удастся достигнуть компромисса по связке Nord Stream -2 + ГТС - хорошо, не удастся - УЖЕ НЕ КРИТИЧНО. В худшем случае из баланса НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ выпадет 35 млрд. кубов, которые, конечно же, будут быстро скомпенсированы растущим спросом на газ в КНР, сжигающей сейчас около 1,7 млрд. т. угля!!! в год. И в этом случае Сила Сибири (видимо, 1-я нитка из нескольких возможных) выглядит лишь началом этого разворота. Волгарь Повідомлень: 4815 З нами з: 12.10.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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