Додано: Суб 28 кві, 2018 11:22

Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины. По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей.

Абсолютно верно - получив почти 800 млрд. рублей чистой прибыли по итогам 17-го года, равную 1/8 выручки, компания имеет отрицательный денежный поток из-за продолжающихся мегастроек. Более того, гарантируя чистый дивидендный доход в 7 рублей на акцию (или 11 центов при цене АDR/GDR 2,3 доллара - великолепная доходность на капитал для развитых SE), он прочно застрял в коридоре 120-150 рублей именно по этой причине (достаточно сказать, что почти такой же капитализация ПАО Газпром была весной 9-го года. За это время привилегированные акции Сбербанка выросли, например, с 9-ти до 195-ти!!! рублей).До недавнего времени казалось, что его руководство проводит совершено абсурдистскую политику, целью которой является распил полученных кредитов на трубостройках, базирующуюся на фобиях 80-х годов, когда Рейган вводил эмбарго против газопровода Уренгой-Ужгород....Пока в Европе не изменилось отношение к российскому газу.Из чисто экономического агента (топливо) он стал приобретать совершено неожиданные черты - тоталитарного/путинского/антидемократического (можно подумать, ливийский/алжирский/катарский газ или нефть из СА/Омана поставляется истинными либералами).С огромным трудом удалось полностью открыть Северный Поток-1, хотя изначально было ясно, что он работает не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ с ГТС Украины, ориентируясь на растущий спрос (к тому же совершенно непонятна логика утверждающих, что тоталитарный газ через потоки по Балтийское море разрушает Европу, а тот же газ по суше приобретает привкус едва ли не благородного одоранта). Чистая политикаВ результате руководство Газпрома приняло вполне логичное решение - переориентировать газовые потоки. Это, конечно, не означает, что эпоха мегастроек уходит в прошлое (недавно анонсирован проект завода LNG в Усть-Луге). Но теперь 40 млрд. кубов пойдет в Китай, минимум еще 15 - в Турцию. Если с Европой и Украиной удастся достигнуть компромисса по связке Nord Stream -2 + ГТС - хорошо, не удастся - УЖЕ НЕ КРИТИЧНО. В худшем случае из баланса НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ выпадет 35 млрд. кубов, которые, конечно же, будут быстро скомпенсированы растущим спросом на газ в КНР, сжигающей сейчас около 1,7 млрд. т. угля!!! в год. И в этом случае Сила Сибири (видимо, 1-я нитка из нескольких возможных) выглядит лишь началом этого разворота.