RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:53

Санкции - ничто, бабло - всё

ExxonMobil расширяет СПГ-проект с «Роснефтью», несмотря на санкции
Американская корпорация ExxonMobil расширяет свой совместный с «Роснефтью» проект производства сжиженного природного газа (СПГ) объемом 15 млрд долларов на Дальнем Востоке, несмотря на вынужденный выход из других проектов с этой российской компанией из-за санкций США, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, два месяца назад ExxonMobil направила предложение ряду компаний, включая Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию «Хуасинь», принять участие в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках упомянутого выше проекта. Заявки на участие в конкурсе надлежит оформить до предстоящего октября. Строительство объектов (или объекта) касается сжижения ПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-1», уточнили источники агентства.
Позиция ExxonMobil

«Консорциум «Сахалин-1» продолжает изучать все имеющиеся возможности для монетизации ресурсов этого проекта», - приводит агентство слова официального представителя Exxon Mobil Джули Кинг. «Завод по производству СПГ представляет собой возможность довести до максимума пользу как для консорциума, так для российских государства и граждан», - добавила она.
Нефтегазовый проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции (СРП). Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются «дочка» ExxonMobil - «Эксон Нефтегаз», НК «Роснефть», ONGC и SODECO. Оператор проекта - «Эксон Нефтегаз». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что компания планирует нарастить поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами.
Фактор санкций

1 марта стало известно, что американская корпорация ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.
«Роснефть» и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. «Роснефть» также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями в отношении энергетического сектора РФ. После завершения оформления документов «Роснефть» пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ExxonMobil-rasshiryaet-spg-proekt-s-rosneftyu-nesmotrya-na-sankcii-1023289838
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3537 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:49

За первый квартал 2018 года экспорт продукции АПК вырос на 25,9%.
В первом квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС, объемы экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составили 4,7 млрд долларов, что больше показателя 2017 года на 960 млн долларов, или на 25,9%.
В 2017 году экспортировано сельхозпродукции на сумму порядка 20,7 млрд долларов, что превысило плановое значение показателя в приоритетном проекте на 21,1% (17,1 млрд долл. по итогам 2016 года).

http://kvedomosti.ru/news/za-pervyj-kva ... -25-9.html
Все идет к тому, что в ближайшие пару лет РФ впервые за последние 85 лет станет нетто-экспортером продовольствия, причем, в отличии от мрачных 30-х (или более светлых 10-х годов 20-го века), при полном насыщении собственного рынка и приличных нормах среднедушевого потребления продуктов по доступным ценам.
Волгарь
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 12.10.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:55

  Волгарь написав:Все идет к тому, что в ближайшие пару лет РФ впервые за последние 85 лет станет нетто-экспортером продовольствия, причем, в отличии от мрачных 30-х (или более светлых 10-х годов 20-го века), при полном насыщении собственного рынка и приличных нормах среднедушевого потребления продуктов по доступным ценам.


Смотрим на это "полное насыщение собственного рынка":

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС, что не менее четверти от объёма всей пищевой продукции в России фальсифицируется.


Замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что ситуация с фальсификацией и безопасностью российских продуктов питания ухудшается.


Проверка Росконтроля показала, что половина сыра в России — подделка
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 07.04.17
Подякував: 142 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:36

Re: Російська економіка

https://newdaynews.ru/chel/634636.html

Экономист дала несколько нехитрых советов, как можно сократить расходы.

«Необходимо распределить расходы по группам. Обычно они подразделяются на обязательные и необязательные. В первую группу входят платежи за коммунальные услуги, погашение кредитов. Во вторую – покупка одежды и других товаров, оплата ремонта и заправки авто, приобретение продуктов, всевозможные развлечения и так далее», – отметила преподаватель Финансового университета.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20539
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 4554 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 64656667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 9, 10, 11
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
104 34289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2017 13:23
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 128359
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12038
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8181)
06.05.2018 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.