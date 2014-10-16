ExxonMobil расширяет СПГ-проект с «Роснефтью», несмотря на санкции

Американская корпорация ExxonMobil расширяет свой совместный с «Роснефтью» проект производства сжиженного природного газа (СПГ) объемом 15 млрд долларов на Дальнем Востоке, несмотря на вынужденный выход из других проектов с этой российской компанией из-за санкций США, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.



По их данным, два месяца назад ExxonMobil направила предложение ряду компаний, включая Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию «Хуасинь», принять участие в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках упомянутого выше проекта. Заявки на участие в конкурсе надлежит оформить до предстоящего октября. Строительство объектов (или объекта) касается сжижения ПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-1», уточнили источники агентства.

Позиция ExxonMobil



«Консорциум «Сахалин-1» продолжает изучать все имеющиеся возможности для монетизации ресурсов этого проекта», - приводит агентство слова официального представителя Exxon Mobil Джули Кинг. «Завод по производству СПГ представляет собой возможность довести до максимума пользу как для консорциума, так для российских государства и граждан», - добавила она.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции (СРП). Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются «дочка» ExxonMobil - «Эксон Нефтегаз», НК «Роснефть», ONGC и SODECO. Оператор проекта - «Эксон Нефтегаз». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что компания планирует нарастить поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами.

Фактор санкций



1 марта стало известно, что американская корпорация ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.

«Роснефть» и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. «Роснефть» также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями в отношении энергетического сектора РФ. После завершения оформления документов «Роснефть» пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.