ExxonMobil расширяет СПГ-проект с «Роснефтью», несмотря на санкции
Американская корпорация ExxonMobil расширяет свой совместный с «Роснефтью» проект производства сжиженного природного газа (СПГ) объемом 15 млрд долларов на Дальнем Востоке, несмотря на вынужденный выход из других проектов с этой российской компанией из-за санкций США, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.
По их данным, два месяца назад ExxonMobil направила предложение ряду компаний, включая Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию «Хуасинь», принять участие в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках упомянутого выше проекта. Заявки на участие в конкурсе надлежит оформить до предстоящего октября. Строительство объектов (или объекта) касается сжижения ПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-1», уточнили источники агентства. Позиция ExxonMobil
«Консорциум «Сахалин-1» продолжает изучать все имеющиеся возможности для монетизации ресурсов этого проекта», - приводит агентство слова официального представителя Exxon Mobil Джули Кинг. «Завод по производству СПГ представляет собой возможность довести до максимума пользу как для консорциума, так для российских государства и граждан», - добавила она. Нефтегазовый проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции (СРП). Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются «дочка» ExxonMobil - «Эксон Нефтегаз», НК «Роснефть», ONGC и SODECO. Оператор проекта - «Эксон Нефтегаз». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что компания планирует нарастить поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами. Фактор санкций
1 марта стало известно, что американская корпорация ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности. «Роснефть» и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. «Роснефть» также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями в отношении энергетического сектора РФ. После завершения оформления документов «Роснефть» пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.
За первый квартал 2018 года экспорт продукции АПК вырос на 25,9%.
В первом квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС, объемы экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составили 4,7 млрд долларов, что больше показателя 2017 года на 960 млн долларов, или на 25,9%. В 2017 году экспортировано сельхозпродукции на сумму порядка 20,7 млрд долларов, что превысило плановое значение показателя в приоритетном проекте на 21,1% (17,1 млрд долл. по итогам 2016 года).
http://kvedomosti.ru/news/za-pervyj-kva ... -25-9.html Все идет к тому, что в ближайшие пару лет РФ впервые за последние 85 лет станет нетто-экспортером продовольствия, причем, в отличии от мрачных 30-х (или более светлых 10-х годов 20-го века), при полном насыщении собственного рынка и приличных нормах среднедушевого потребления продуктов по доступным ценам.
Волгарь написав:Все идет к тому, что в ближайшие пару лет РФ впервые за последние 85 лет станет нетто-экспортером продовольствия, причем, в отличии от мрачных 30-х (или более светлых 10-х годов 20-го века), при полном насыщении собственного рынка и приличных нормах среднедушевого потребления продуктов по доступным ценам.
Смотрим на это "полное насыщение собственного рынка":
Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС, что не менее четверти от объёма всей пищевой продукции в России фальсифицируется.
Замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что ситуация с фальсификацией и безопасностью российских продуктов питания ухудшается.
Проверка Росконтроля показала, что половина сыра в России — подделка
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Экономист дала несколько нехитрых советов, как можно сократить расходы.
«Необходимо распределить расходы по группам. Обычно они подразделяются на обязательные и необязательные. В первую группу входят платежи за коммунальные услуги, погашение кредитов. Во вторую – покупка одежды и других товаров, оплата ремонта и заправки авто, приобретение продуктов, всевозможные развлечения и так далее», – отметила преподаватель Финансового университета.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
«С июня 2017-го по февраль 2018-го 167 человек переведены с должности санитаров на должности уборщиков служебных помещений. В нарушение требований трудового законодательства работодатель не предупредил работников о предстоящих изменениях в штатном расписании. При этом фактически работники продолжали исполнять трудовые функции санитаров», — говорится в сообщении.
Кроме того, поскольку уборщики не относятся к младшему медицинскому персоналу, в отношении работников не был реализован указ президента РФ, предусматривающий повышение к 2018 году средней зарплаты данному медицинскому персоналу.
Наказание? Штраф 31 тысяча рублей предприятию. Пятьсот долларов. А терпилы(зачеркнуто) уборщики будут продолжать работать на тех же должностях, потому что добровольно подписали доп. соглашение.
Ну не прелесть?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
По данным ТУ Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2017/18 сельхозгоду на 1 мая 2018 года с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза экспортировано 51,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 15,2 млн тонн или 42% больше объемов на аналогичную дату 2016/17 сельхозгода - 37,7 млн тонн.
http://zerno.avs.ru/news/71919/analiz-e ... maya-.html Такими темпами с учетом мая-июня за год вывезут 60 млн. т. - 3 2/3 млрд. пудов. Почти 110 лет назад, в 1909-ом вся Российская империя экспортировала 800 млн. пудов. И потом об этом вспоминали почти 100 лет - кормили-де полмира. А сейчас - тихо, буднично, в пару абзацев...А оказалось, всего-то нужно было поставить с/х с головы на ноги, т.е. распустить колхозы/совхозы и сделать землю частной (как обещали большевики в 17-ом).