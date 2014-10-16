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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 65666768>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:53

Санкции - ничто, бабло - всё

ExxonMobil расширяет СПГ-проект с «Роснефтью», несмотря на санкции
Американская корпорация ExxonMobil расширяет свой совместный с «Роснефтью» проект производства сжиженного природного газа (СПГ) объемом 15 млрд долларов на Дальнем Востоке, несмотря на вынужденный выход из других проектов с этой российской компанией из-за санкций США, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, два месяца назад ExxonMobil направила предложение ряду компаний, включая Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию «Хуасинь», принять участие в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках упомянутого выше проекта. Заявки на участие в конкурсе надлежит оформить до предстоящего октября. Строительство объектов (или объекта) касается сжижения ПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-1», уточнили источники агентства.
Позиция ExxonMobil

«Консорциум «Сахалин-1» продолжает изучать все имеющиеся возможности для монетизации ресурсов этого проекта», - приводит агентство слова официального представителя Exxon Mobil Джули Кинг. «Завод по производству СПГ представляет собой возможность довести до максимума пользу как для консорциума, так для российских государства и граждан», - добавила она.
Нефтегазовый проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции (СРП). Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются «дочка» ExxonMobil - «Эксон Нефтегаз», НК «Роснефть», ONGC и SODECO. Оператор проекта - «Эксон Нефтегаз». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что компания планирует нарастить поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами.
Фактор санкций

1 марта стало известно, что американская корпорация ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.
«Роснефть» и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. «Роснефть» также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями в отношении энергетического сектора РФ. После завершения оформления документов «Роснефть» пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ExxonMobil-rasshiryaet-spg-proekt-s-rosneftyu-nesmotrya-na-sankcii-1023289838
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:49

За первый квартал 2018 года экспорт продукции АПК вырос на 25,9%.
В первом квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС, объемы экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составили 4,7 млрд долларов, что больше показателя 2017 года на 960 млн долларов, или на 25,9%.
В 2017 году экспортировано сельхозпродукции на сумму порядка 20,7 млрд долларов, что превысило плановое значение показателя в приоритетном проекте на 21,1% (17,1 млрд долл. по итогам 2016 года).

http://kvedomosti.ru/news/za-pervyj-kva ... -25-9.html
Все идет к тому, что в ближайшие пару лет РФ впервые за последние 85 лет станет нетто-экспортером продовольствия, причем, в отличии от мрачных 30-х (или более светлых 10-х годов 20-го века), при полном насыщении собственного рынка и приличных нормах среднедушевого потребления продуктов по доступным ценам.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:55

  Волгарь написав:Все идет к тому, что в ближайшие пару лет РФ впервые за последние 85 лет станет нетто-экспортером продовольствия, причем, в отличии от мрачных 30-х (или более светлых 10-х годов 20-го века), при полном насыщении собственного рынка и приличных нормах среднедушевого потребления продуктов по доступным ценам.


Смотрим на это "полное насыщение собственного рынка":

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС, что не менее четверти от объёма всей пищевой продукции в России фальсифицируется.


Замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что ситуация с фальсификацией и безопасностью российских продуктов питания ухудшается.


Проверка Росконтроля показала, что половина сыра в России — подделка
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:36

Re: Російська економіка

https://newdaynews.ru/chel/634636.html

Экономист дала несколько нехитрых советов, как можно сократить расходы.

«Необходимо распределить расходы по группам. Обычно они подразделяются на обязательные и необязательные. В первую группу входят платежи за коммунальные услуги, погашение кредитов. Во вторую – покупка одежды и других товаров, оплата ремонта и заправки авто, приобретение продуктов, всевозможные развлечения и так далее», – отметила преподаватель Финансового университета.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:35

Способ повышения средней зарплаты в РФ

https://news.vtomske.ru/news/153515-prokuratura-sanitarov-v-nii-kardiologii-tomska-pereveli-v-uborshchiki-bez-ih-vedoma
«С июня 2017-го по февраль 2018-го 167 человек переведены с должности санитаров на должности уборщиков служебных помещений. В нарушение требований трудового законодательства работодатель не предупредил работников о предстоящих изменениях в штатном расписании. При этом фактически работники продолжали исполнять трудовые функции санитаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, поскольку уборщики не относятся к младшему медицинскому персоналу, в отношении работников не был реализован указ президента РФ, предусматривающий повышение к 2018 году средней зарплаты данному медицинскому персоналу.


Наказание? Штраф 31 тысяча рублей предприятию. Пятьсот долларов.
А терпилы(зачеркнуто) уборщики будут продолжать работать на тех же должностях, потому что добровольно подписали доп. соглашение.

Ну не прелесть?
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:26

По данным ТУ Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2017/18 сельхозгоду на 1 мая 2018 года с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза экспортировано 51,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 15,2 млн тонн или 42% больше объемов на аналогичную дату 2016/17 сельхозгода - 37,7 млн тонн.

http://zerno.avs.ru/news/71919/analiz-e ... maya-.html
Такими темпами с учетом мая-июня за год вывезут 60 млн. т. - 3 2/3 млрд. пудов.
Почти 110 лет назад, в 1909-ом вся Российская империя экспортировала 800 млн. пудов. И потом об этом вспоминали почти 100 лет - кормили-де полмира. А сейчас - тихо, буднично, в пару абзацев...А оказалось, всего-то нужно было поставить с/х с головы на ноги, т.е. распустить колхозы/совхозы и сделать землю частной (как обещали большевики в 17-ом).
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:19

  Волгарь написав:
По данным ТУ Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2017/18 сельхозгоду на 1 мая 2018 года с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союзаэкспортировано 51,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки , что на 15,2 млн тонн или 42% больше объемов на аналогичную дату 2016/17 сельхозгода - 37,7 млн тонн.



Учитесь, как надо передергивать. Для получения более красивой цифры надо приплюсовать еще и продукты переработки - и вуаля, рост и процветание. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:46

Re: Російська економіка

Ну всё, вот теперь дело пойдет:
Путин поручил написать указ о вхождении России в топ-5 экономик мира
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poruchil-napisat-ukaz-o-vkhozhdenii-rossii-v-top-5-ekonomik-mira-1018841726

Почему до этого не входили? Так указа не было!

А на деле, хреново даже основным "локомотивам" экспорта:
Долг "Роснефти" превысил 4 триллиона рублей
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-rosnefti-prevysil-4-trilliona-rubley-1018923012
"Роснефть" продолжает увеличивать долг, финансируя масштабную экспансию в России и за рубежом.
Несмотря на рост средней цены нефти почти на 20% и рекордную выручку, впервые превысившую 6 триллионов рублей, денежный поток, который крупнейшая добывающая компания России получает от операционной деятельности, по итогам 2017 года схлопнулся вдвое - с 675 до 337 млрд рублей.
...
При этом показатели ликвидности "Роснефти" ухудшаются, считает S&P: краткосрочный долг превысил 40 млрд долларов, а его общая сумма, если добавить к ней обязательства по предопоплатным поставкам в Китай, в 4 раза превышает прибыль до налогов, обесценения и амортизации (EBITDA).


"Роснефть" бросит $2 млрд на поддержку своих акций после срыва сделки с Китаем
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosneft-brosit-$2-mlrd-na-podderzhku-svoikh-akciy-posle-sryva-sdelki-s-kitaem-1023146214

компания, за два года потратившая более 10 млрд долларов на приобретения активов и помощь режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, намерена прекратить практику жизни в долг и начать гасить долговое бремя, по размеру которого "Роснефть" стала лидером в российском корпоративном секторе.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:31

Росельмаш завод збирає 500 комбайнів в місяць і це під час діі жорстких санкцій які душать російську економіку
https://zavodfoto.livejournal.com/6139094.html
Більше 60 фото
І до тисячі тракторів (до речі виробництво повного циклу)

----
а Скільки збирає український комбайновий завод в Херсоні та харківський тракторний чотири роки після перемоги революціі гідності ?Зображення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:20

Re: Російська економіка

поражают наглостью эти многократно сбитые ольгинские летчики с громким погоняловом "Ukrainian" , выдающие себя за украинцев , при этом топящие за расею и заботящиеся о своих забаненных ольгинских коллегах по цеху Зображення
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