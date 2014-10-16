Прочитал новость, и вспомнил, что у нас тоже есть "производитель тортов", которому такие "стартаперы" наносят непоправимый ущерб (а может ещё и финансируют кое-кого ). Так что ждём повторения этой истории у нас
Сотрудники ФНС отслеживают уклоняющихся от уплаты налогов через социальные сети В Твери через Instagram и «ВКонтакте» были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары
В конце апреля сотрудниками Федеральной налоговой службы в Твери был проведен рейд с целью выявления граждан, которые оказывают услуги или продают товары через интернет, но при этом не оплачивают должным образом налоги.
Для этого предварительно были совершены контрольные закупки различных изделий, после чего гражданам были вручены уведомления о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций.
За несколько дней до рейда владелица татарстанской фабрики «Бахетле» Муслима Латыпова обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову, заявив, что молодые мамы, которые продают кондитерские изделия в социальных сетях, во-первых, наносят урон ее бизнесу, а во-вторых, не платят налоги.
Суммарно сотрудниками ФНС через Instagram и «ВКонтакте» в Твери были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары. При этом они не зарегистрированы как предприниматели и если оплачивают налоги, то как физическое лицо.
Объем экспорта свинины (код ТН ВЭД 0203) из России в 2017 году составил 27,7 тыс. тонн, в том числе 7,1 тыс. тонн было поставлено в страны ЕАЭС, 20,6 тыс. тонн - за пределы Таможенного союза (в основном в Украину, Гонконг, Японию и Китай)
все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer