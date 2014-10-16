Прочитал новость, и вспомнил, что у нас тоже есть "производитель тортов", которому такие "стартаперы" наносят непоправимый ущерб (а может ещё и финансируют кое-кого ). Так что ждём повторения этой истории у нас
Сотрудники ФНС отслеживают уклоняющихся от уплаты налогов через социальные сети В Твери через Instagram и «ВКонтакте» были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары
В конце апреля сотрудниками Федеральной налоговой службы в Твери был проведен рейд с целью выявления граждан, которые оказывают услуги или продают товары через интернет, но при этом не оплачивают должным образом налоги.
Для этого предварительно были совершены контрольные закупки различных изделий, после чего гражданам были вручены уведомления о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций.
За несколько дней до рейда владелица татарстанской фабрики «Бахетле» Муслима Латыпова обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову, заявив, что молодые мамы, которые продают кондитерские изделия в социальных сетях, во-первых, наносят урон ее бизнесу, а во-вторых, не платят налоги.
Суммарно сотрудниками ФНС через Instagram и «ВКонтакте» в Твери были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары. При этом они не зарегистрированы как предприниматели и если оплачивают налоги, то как физическое лицо.
Объем экспорта свинины (код ТН ВЭД 0203) из России в 2017 году составил 27,7 тыс. тонн, в том числе 7,1 тыс. тонн было поставлено в страны ЕАЭС, 20,6 тыс. тонн - за пределы Таможенного союза (в основном в Украину, Гонконг, Японию и Китай)
все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - апрель 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 5 527 949,4 млн. рублей или 36,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 5 346 622,4 млн. рублей или 32,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 31,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 181 327,0 млн. рублей.
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - апрель 2017 года составило: - объем поступивших доходов – 4 762 409,4 млн. рублей - исполнение расходов – 5 273 497,9 млн.
В январе-апреле 2018 года, по оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 41,0 млрд долларов США, увеличившись в 1,7 раза относительно сопоставимого периода предыдущего года.
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs Cудя по динамике, профицит торгового баланса РФ в 18-ом снова вернется к уровню начала 10-х годов + 200 млрд. долларов, а ЗВР - к уровню в 500 млрд. Только в несколько другом качестве - общий внешний долг России (государственный и частный) будет не 730 млрд, как в 14-ом, а около 530 млрд, из них валютный - около 400-от. При этом золотые резервы в составе ЗВР вырастут с 1000 до 2000 т.