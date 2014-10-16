Додано: Пон 14 тра, 2018 12:31

Сотрудники ФНС отслеживают уклоняющихся от уплаты налогов через социальные сети

В Твери через Instagram и «ВКонтакте» были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары

В конце апреля сотрудниками Федеральной налоговой службы в Твери был проведен рейд с целью выявления граждан, которые оказывают услуги или продают товары через интернет, но при этом не оплачивают должным образом налоги.



Для этого предварительно были совершены контрольные закупки различных изделий, после чего гражданам были вручены уведомления о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций.



За несколько дней до рейда владелица татарстанской фабрики «Бахетле» Муслима Латыпова обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову, заявив, что молодые мамы, которые продают кондитерские изделия в социальных сетях, во-первых, наносят урон ее бизнесу, а во-вторых, не платят налоги.



Суммарно сотрудниками ФНС через Instagram и «ВКонтакте» в Твери были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары. При этом они не зарегистрированы как предприниматели и если оплачивают налоги, то как физическое лицо.

Прочитал новость, и вспомнил, что у нас тоже есть "производитель тортов", которому такие "стартаперы" наносят непоправимый ущерб (а может ещё и финансируют кое-кого). Так что ждём повторения этой истории у нас