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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:31

Прочитал новость, и вспомнил, что у нас тоже есть "производитель тортов", которому такие "стартаперы" наносят непоправимый ущерб (а может ещё и финансируют кое-кого :wink: ). Так что ждём повторения этой истории у нас :-)

Сотрудники ФНС отслеживают уклоняющихся от уплаты налогов через социальные сети
В Твери через Instagram и «ВКонтакте» были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары
В конце апреля сотрудниками Федеральной налоговой службы в Твери был проведен рейд с целью выявления граждан, которые оказывают услуги или продают товары через интернет, но при этом не оплачивают должным образом налоги.

Для этого предварительно были совершены контрольные закупки различных изделий, после чего гражданам были вручены уведомления о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций.

За несколько дней до рейда владелица татарстанской фабрики «Бахетле» Муслима Латыпова обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову, заявив, что молодые мамы, которые продают кондитерские изделия в социальных сетях, во-первых, наносят урон ее бизнесу, а во-вторых, не платят налоги.

Суммарно сотрудниками ФНС через Instagram и «ВКонтакте» в Твери были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары. При этом они не зарегистрированы как предприниматели и если оплачивают налоги, то как физическое лицо.

https://www.ixbt.com/news/2018/05/14/sotrudniki-fns-otslezhivajut-uklonjajushihsja-ot-uplaty-nalogov-cherez-socialnye-seti.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:54

  antikkristall написав:
  mvs24 написав:В той же час "Украина потеряла 918 животноводческих предприятий за 2 года"
https://latifundist.com/novosti/39972-u ... a--ponomar


Объем экспорта свинины (код ТН ВЭД 0203) из России в 2017 году составил 27,7 тыс. тонн, в том числе 7,1 тыс. тонн было поставлено в страны ЕАЭС, 20,6 тыс. тонн - за пределы Таможенного союза (в основном в Украину, Гонконг, Японию и Китай)


все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 02:21

Re: Російська економіка

В отданной на сьедение Китаю раше тлеют бунты , но все зря - несогластных жестко пакует полиция

Бурятия. Жесткий разгон протеста против китайских лесорубов

http://activatica.org/blogs/view/id/497 ... -lesorubov
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - апрель 2018 года составило:
- объем поступивших доходов – 5 527 949,4 млн. рублей или 36,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- исполнение расходов – 5 346 622,4 млн. рублей или 32,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 31,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 181 327,0 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - апрель 2017 года составило:
- объем поступивших доходов – 4 762 409,4 млн. рублей
- исполнение расходов – 5 273 497,9 млн.

https://cdnimg.rg.ru/pril/140/64/00/7276_1.gif
Доходы бюджета 1-ом квартале выросли на 765 млрд. рублей - 1/6. Что гарантирует его профицит впервые с 11-го года.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:26

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ (январь-март)(млн. долларов)
Экспорт 103 022.9
Импорт 54 609.9
Сальдо 48 413.0
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
В январе-апреле 2018 года, по оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 41,0 млрд долларов США, увеличившись в 1,7 раза относительно сопоставимого периода предыдущего года.

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
Cудя по динамике, профицит торгового баланса РФ в 18-ом снова вернется к уровню начала 10-х годов + 200 млрд. долларов, а ЗВР - к уровню в 500 млрд.
Только в несколько другом качестве - общий внешний долг России (государственный и частный) будет не 730 млрд, как в 14-ом, а около 530 млрд, из них валютный - около 400-от. При этом золотые резервы в составе ЗВР вырастут с 1000 до 2000 т.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:13

Запасы золота в резервах России за апрель выросли на 0,97%
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости/Прайм. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в апреле 2018 года выросли на 0,97% (+18,7 тонны) и на 1 мая составляли 61,4 млн унций (1909,8 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Ранее в январе-марте банк закупил 52,88 тонны золота, таким образом ЦБ РФ с начала 2018 года уже закупил в золотовалютные резервы 71,6 тонны монетарного золота.

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2014 года — 1036 тонн,
За прошлый год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

Cудя по тенденции, у началу 19-го ЗР РФ вдвое превысят уровень начала 14-го года и составят около 2 050 т.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:32

Оставлю здесь, кто захочет - сам найдёт через поиск.
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"Уже завершены все формальности по строительству пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам", работа вступает в практическую стадию...
......
Строительство АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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