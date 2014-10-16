Юный экономист Путин постоянно поднимал экономику и страну с колен. А вот вам и пример вставания с колен...



Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2010)

Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)

Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)

Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после ранения)

Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)

Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)

Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)

Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)

Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)

Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)

Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)

Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)

Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)

Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)

Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)

Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999)

Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)

Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)

Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)

Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)

Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)

Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)

Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)

Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)

Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)

Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)

Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)

Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)

Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)

Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)

Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)

Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)

Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)

Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)

Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – н.в. в коме после ранения)

Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)

Ооренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)

Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)

Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)

Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – н.в. в коме после ранения)

Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – н.в. в коме после ранения)

Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)

Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)

Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)

Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006)

Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – н.в. в коме после ранения)

Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)

Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)

Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)

Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)

Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998)

Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)

и еще около 78 тысяч заводов и фабрик, погибших в неравной схватке с рыночными оккупантами.p.s.

Это специально для запутинцев, славно поработал "подниматель с колен" и "собиратель земель" и его демократическо-либераствуещее правительство в угоду пиндостана...



ДОСТИЖЕНИЯ РФ в КОСМОСЕ за последние 12 лет



В марте 2001 г. затоплена космическая станция «Мир».

В декабре 2010 г. сразу три спутника системы "Глонасс" не выведены на орбиту, затонули в океане. ("Глонасс"– разработка СССР).

В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический космический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2".

В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный аппарат "Экспресс-АМ4" и грузовой корабль "Прогресс".

В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт".

В декабре 2011 г. потерян спутник "Меридиан".

В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО в РФ ЛЮДИ



Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе - более 5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства).

20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны.Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда.

Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет.

Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.

Деградация и вымирание. Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.



МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ



Ш.А.Гусейнов:

«в СССР вылавливалось до 12 млн. тонн рыбы в год и 80% ее шло на внутренний рынок. Сегодня РФ вылавливает лишь 3,2 млн. тонн, и 1,5 млн. из них отправляется на экспорт».

С.А.Сидоров, д.т.н., учёный в области сельхозмашиностроения:

«отраслевая наука практически разрушена. Из 70 научных организаций не осталось ни одной».

А.А.Ежевский, бывший министр:

«В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч соответственно».

Академик РАСХН В.И.Кашин:

«Начатый в эпоху Б.Ельцина разгром экономики, в том числе АПК, сегодня приобрел законодательную базу».

Академик РАСХН В.С.Шевелуха:

«Среди первоочередных задач – национализация земли и природных ресурсов. Иначе РФ ожидает голод».

В.А.Стародубцев:

«из 21 млн. коров [в РСФСР] осталось менее 7 млн. Все эти годы шло политическое убийство крестьянства, как основы российского народа».



ВЫВОДЫ



1.После приватизации и реформ ни одна из промышленных отраслей – нефть, газ, металлургия, энергетика, химия, машиностроение, сельское хозяйство, лёгкая промышленность не стала работать эффективнее. Почти полностью уничтожены отрасли – гражданское авиастроение, судостроение, приборостроение, электроника, машиностроение.

2.За 20 лет уничтожено почти 2/3 промышленного потенциала России. Уничтожены тысячи крупных промышленных производств. Те немногие новые построенные промышленные объекты и на сотую долю не компенсируют потери и, более того, они работают на дальнейшее превращение России в сырьевую колонию.

3.За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла продовольственную независимость и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение.

4.После деколлективизации положение в селе стало критическим – нет людей, нет работы, нет техники. Земля, которую обрабатывали сотни лет, за 20 лет на 35% уже заросла мелколесьем.

5.РФ фактически уже превратилась в мировую сырьевую колонию, и власть продолжает наращивать экспорт сырья и распродажу активов. Если эту преступную деятельность не остановить в ближайшие годы, то через 15-20 лет страна окажется без ресурсов и с деградировавшим населением.



Смертность в России только от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения превышает 1.400.000 человек ежегодно.

Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.

В России, только официально, зарегистрировано:- алкоголиков – свыше 4.580.000- наркоманов – более 8.870.000- психически больных – 978.000- больных туберкулезом – около 890.000-ВИЧ инфицированных – не менее 2.380.000



СЕГОДНЯ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ:



■ по уровню умышленных убийств;

■ по числу курящих детей и подростков;

■ по числу взяток при поступлении в вузы;

■ по темпам роста табакокурения;

■ по аварийности на дорогах;

■ по смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет;

■ по абсолютной величине убыли населения;

■ по количеству самоубийств среди пожилых людей;

■ по числу разводов и количеству детей, рожденных вне брака;

■ по числу детей, брошенных родителями;

■ по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;

■ по числу пациентов с заболеваниями психики;

■ по объемам торговли людьми;

■ по количеству абортов и материнской смертности;

■ по объёму потребления героина (21% мирового производства);

■ по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;

■ по продажам крепкого алкоголя;

■ по темпам прироста ВИЧ-инфицированных;

■ по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня);

■ по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами;

■ по количеству ДТП;



За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.



Россия потребляет более 20% всего героина производимого в мире. Объём потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд. Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов, на первых двух – Афганистан и Иран. Дети и молодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда долларов. Каждый день в России около 100 человек умирает из-за передозировки наркотиков.



Федеральная служба государственной статистики РФ в 2014 году провела аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны:

- в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 4 422 рубля в месяц- в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.422 до 7.400 рублей- в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 рублей- выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 рублей- со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25.000-50.000 рублей в месяц- к состоятельным относится 1,1%, они получают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц- и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей в месяц.



Иными словами 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности. Эффективное руководство привело Великую державу к таким прекрасным результатам.



Добавим сюда еще международную изоляцию, отравленность пропагандой населения страны, катастрофический отток капитала, ведение необъявленной войны с соседями и масса других прелестей! Но самое страшное, что отовсюду слышаться крики "Ура!" и большинство- в восторге!