Прочитал новость, и вспомнил, что у нас тоже есть "производитель тортов", которому такие "стартаперы" наносят непоправимый ущерб (а может ещё и финансируют кое-кого ). Так что ждём повторения этой истории у нас
Сотрудники ФНС отслеживают уклоняющихся от уплаты налогов через социальные сети В Твери через Instagram и «ВКонтакте» были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары
В конце апреля сотрудниками Федеральной налоговой службы в Твери был проведен рейд с целью выявления граждан, которые оказывают услуги или продают товары через интернет, но при этом не оплачивают должным образом налоги.
Для этого предварительно были совершены контрольные закупки различных изделий, после чего гражданам были вручены уведомления о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций.
За несколько дней до рейда владелица татарстанской фабрики «Бахетле» Муслима Латыпова обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову, заявив, что молодые мамы, которые продают кондитерские изделия в социальных сетях, во-первых, наносят урон ее бизнесу, а во-вторых, не платят налоги.
Суммарно сотрудниками ФНС через Instagram и «ВКонтакте» в Твери были выявлены 30 лиц, которые продают торты и прочие товары. При этом они не зарегистрированы как предприниматели и если оплачивают налоги, то как физическое лицо.
Объем экспорта свинины (код ТН ВЭД 0203) из России в 2017 году составил 27,7 тыс. тонн, в том числе 7,1 тыс. тонн было поставлено в страны ЕАЭС, 20,6 тыс. тонн - за пределы Таможенного союза (в основном в Украину, Гонконг, Японию и Китай)
все отлично, "рехформаторы" продолжают работать....
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - апрель 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 5 527 949,4 млн. рублей или 36,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 5 346 622,4 млн. рублей или 32,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 31,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 181 327,0 млн. рублей.
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - апрель 2017 года составило: - объем поступивших доходов – 4 762 409,4 млн. рублей - исполнение расходов – 5 273 497,9 млн.
В январе-апреле 2018 года, по оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 41,0 млрд долларов США, увеличившись в 1,7 раза относительно сопоставимого периода предыдущего года.
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs Cудя по динамике, профицит торгового баланса РФ в 18-ом снова вернется к уровню начала 10-х годов + 200 млрд. долларов, а ЗВР - к уровню в 500 млрд. Только в несколько другом качестве - общий внешний долг России (государственный и частный) будет не 730 млрд, как в 14-ом, а около 530 млрд, из них валютный - около 400-от. При этом золотые резервы в составе ЗВР вырастут с 1000 до 2000 т.
Запасы золота в резервах России за апрель выросли на 0,97%
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости/Прайм. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в апреле 2018 года выросли на 0,97% (+18,7 тонны) и на 1 мая составляли 61,4 млн унций (1909,8 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Ранее в январе-марте банк закупил 52,88 тонны золота, таким образом ЦБ РФ с начала 2018 года уже закупил в золотовалютные резервы 71,6 тонны монетарного золота.
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2014 года — 1036 тонн, За прошлый год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
Cудя по тенденции, у началу 19-го ЗР РФ вдвое превысят уровень начала 14-го года и составят около 2 050 т.
Оставлю здесь, кто захочет - сам найдёт через поиск. --------------------------------- "Уже завершены все формальности по строительству пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам", работа вступает в практическую стадию... ...... Строительство АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.
Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Юный экономист Путин постоянно поднимал экономику и страну с колен. А вот вам и пример вставания с колен...
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2010) Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010) Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009) Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после ранения) Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011) Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996) Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009) Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010) Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010) Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009) Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999) Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010) Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009) Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009) Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009) Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999) Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006) Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010) Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007) Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009) Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008) Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005) Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008) Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007) Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009) Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997) Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007) Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004) Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003) Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009) Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006) Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009) Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009) Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003) Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – н.в. в коме после ранения) Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008) Ооренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004) Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005) Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011) Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – н.в. в коме после ранения) Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – н.в. в коме после ранения) Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009) Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006) Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007) Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006) Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – н.в. в коме после ранения) Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011) Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011) Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010) Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004) Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998) Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012) и еще около 78 тысяч заводов и фабрик, погибших в неравной схватке с рыночными оккупантами.p.s. Это специально для запутинцев, славно поработал "подниматель с колен" и "собиратель земель" и его демократическо-либераствуещее правительство в угоду пиндостана...
ДОСТИЖЕНИЯ РФ в КОСМОСЕ за последние 12 лет
В марте 2001 г. затоплена космическая станция «Мир». В декабре 2010 г. сразу три спутника системы "Глонасс" не выведены на орбиту, затонули в океане. ("Глонасс"– разработка СССР). В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический космический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2". В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный аппарат "Экспресс-АМ4" и грузовой корабль "Прогресс". В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт". В декабре 2011 г. потерян спутник "Меридиан". В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО в РФ ЛЮДИ
Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе - более 5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства). 20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны.Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда. Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС. Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет. Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ. Деградация и вымирание. Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Ш.А.Гусейнов: «в СССР вылавливалось до 12 млн. тонн рыбы в год и 80% ее шло на внутренний рынок. Сегодня РФ вылавливает лишь 3,2 млн. тонн, и 1,5 млн. из них отправляется на экспорт». С.А.Сидоров, д.т.н., учёный в области сельхозмашиностроения: «отраслевая наука практически разрушена. Из 70 научных организаций не осталось ни одной». А.А.Ежевский, бывший министр: «В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч соответственно». Академик РАСХН В.И.Кашин: «Начатый в эпоху Б.Ельцина разгром экономики, в том числе АПК, сегодня приобрел законодательную базу». Академик РАСХН В.С.Шевелуха: «Среди первоочередных задач – национализация земли и природных ресурсов. Иначе РФ ожидает голод». В.А.Стародубцев: «из 21 млн. коров [в РСФСР] осталось менее 7 млн. Все эти годы шло политическое убийство крестьянства, как основы российского народа».
ВЫВОДЫ
1.После приватизации и реформ ни одна из промышленных отраслей – нефть, газ, металлургия, энергетика, химия, машиностроение, сельское хозяйство, лёгкая промышленность не стала работать эффективнее. Почти полностью уничтожены отрасли – гражданское авиастроение, судостроение, приборостроение, электроника, машиностроение. 2.За 20 лет уничтожено почти 2/3 промышленного потенциала России. Уничтожены тысячи крупных промышленных производств. Те немногие новые построенные промышленные объекты и на сотую долю не компенсируют потери и, более того, они работают на дальнейшее превращение России в сырьевую колонию. 3.За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла продовольственную независимость и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение. 4.После деколлективизации положение в селе стало критическим – нет людей, нет работы, нет техники. Земля, которую обрабатывали сотни лет, за 20 лет на 35% уже заросла мелколесьем. 5.РФ фактически уже превратилась в мировую сырьевую колонию, и власть продолжает наращивать экспорт сырья и распродажу активов. Если эту преступную деятельность не остановить в ближайшие годы, то через 15-20 лет страна окажется без ресурсов и с деградировавшим населением.
Смертность в России только от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения превышает 1.400.000 человек ежегодно. Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза. В России, только официально, зарегистрировано:- алкоголиков – свыше 4.580.000- наркоманов – более 8.870.000- психически больных – 978.000- больных туберкулезом – около 890.000-ВИЧ инфицированных – не менее 2.380.000
СЕГОДНЯ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ:
■ по уровню умышленных убийств; ■ по числу курящих детей и подростков; ■ по числу взяток при поступлении в вузы; ■ по темпам роста табакокурения; ■ по аварийности на дорогах; ■ по смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет; ■ по абсолютной величине убыли населения; ■ по количеству самоубийств среди пожилых людей; ■ по числу разводов и количеству детей, рожденных вне брака; ■ по числу детей, брошенных родителями; ■ по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы; ■ по числу пациентов с заболеваниями психики; ■ по объемам торговли людьми; ■ по количеству абортов и материнской смертности; ■ по объёму потребления героина (21% мирового производства); ■ по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции; ■ по продажам крепкого алкоголя; ■ по темпам прироста ВИЧ-инфицированных; ■ по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня); ■ по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами; ■ по количеству ДТП;
За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.
Россия потребляет более 20% всего героина производимого в мире. Объём потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд. Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов, на первых двух – Афганистан и Иран. Дети и молодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда долларов. Каждый день в России около 100 человек умирает из-за передозировки наркотиков.
Федеральная служба государственной статистики РФ в 2014 году провела аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны: - в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 4 422 рубля в месяц- в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.422 до 7.400 рублей- в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 рублей- выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 рублей- со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25.000-50.000 рублей в месяц- к состоятельным относится 1,1%, они получают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц- и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей в месяц.
Иными словами 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности. Эффективное руководство привело Великую державу к таким прекрасным результатам.
Добавим сюда еще международную изоляцию, отравленность пропагандой населения страны, катастрофический отток капитала, ведение необъявленной войны с соседями и масса других прелестей! Но самое страшное, что отовсюду слышаться крики "Ура!" и большинство- в восторге!
В правительстве предложили заменить нефтяные доходы новыми сборами с населения
Вместо использования нефтегазовых сверхдоходов, которые бюджет получает от взлета цен на "черное золото", государству следует активнее использовать средства населения. С таким предложением в понедельник выступил новый глава Минприроды, экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. По его словам, именно за счет средств граждан, а не с помощью нефтяных поступлений следует финансировать решение экологических проблем в стране. "Если мы хотим опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей, которые мы продаем, это очень большая ошибка. Если мы планируем оттуда черпать эти деньги, это значит, что мы с вами в период роста стоимости нефти сложим карту боевых действий напишем дорожные карты - и пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов", - сказал Кобылкин. Он добавил, что мир стал "непредсказуемым", а цены на нефть "от нас не зависят и в любой момент могут пойти обратно": в результате запланированные мероприятия могут остаться нереализованными. Такой проблемы не будет, если ориентироваться на "ресурсы внутри страны". "Как мы получим эти деньги от населения - это самый главный вопрос, - подчеркнул Кобылкин. - Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения". "Как мы их получим: в виде налогов, через малый и средний бизнес, или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги",- цитирует министра "Интерфакс". В пресс-службе Минприроды позднее уточнили слова Кобылкина: говоря о налогах, министр не имел в виду сборы с населения, фискальные инструменты или налоговые платежи, сообщило ведомство "Интерфаксу". "Министр говорит о вовлечении в экономику, в частности, на экологические проекты, свободных средств граждан. Нужно создавать условия для предпринимательства и использовать финансовые инструменты, например, облигационные займы, которые обеспечат возврат средств гражданам с процентами", - заявили в Минприроды.
Тем не менее, СССР (весь) производил 1,3 млн. легковых автомобилей, а РФ в этом году произведет 1,6 млн. В РСФСР 30 лет назад производилось с приписками и потерями 9,6 млн. т мяса в убойном весе (которого никто и нигде не видел), а в 2018-ом РФ произведет минимум 10,7 млн. т при полном изобилии (и курице от 74 руб/кг в эти выходные), зерна - около 100 млн 30 лет назад и 140 млн. т в прошлом году, сахара -3,9 млн. т и 6,5 млн. т соответственно, подсолнечного масла -1,1 и 4,3 млн. т. Наконец, в те времена РСФСР потребляла 16 миллионов тонн ИМПОРТНОГО зерна, а в 17/18-ом ЭКСПОРТИРУЕТ около 50 млн. т. Касательно космоса - что бы Вы не писали, но РФ уже 5 лет является единственной страной мира, осуществляющей регулярные пилотируемые космические полеты. Наконец, за последние 3 года авиапромышленность РФ подняла в небо более 1000 летательных аппаратов (почти 400 самолетов и 600 вертолетов).