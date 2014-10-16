ну в воздух запустить и кизяк можно , как умело справляются с этим на народных празднествах на расеи, почему то пребывая при этом в диком восторге, как волгари от запуска алюминиевых кизяков рос производства, - наверное народная традиция такая. Вопрос чтобы он сел без аварий. А вот в этом раша - чемпион.
ТОП-3 стран с наибольшим количеством авиакатастроф: Россия вырвалась в лидеры
За последние 70 лет Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим количеством авиакатастроф.
Такую неутешительную статистику опубликовало издание Tech Insider по данным ресурса по авиационной безопасности Aviation Safety Network, который отслеживает случаи авиакатастроф.
АSN составило список государств, где чаще всего случаются аварии пассажирских самолетов.
В него вошло 25 стран, в которой Россия впервые поднялась второе место.
В течение последних 70 лет в России произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7 298 человек.
Первое место в списке заняли США, где с 1945 годов произошло 788 авиакатастроф, в которой погибло более 10 тысяч человек.
На третьем месте оказалась Бразилия, в которой произошло 185 авиакатастроф.
Со штатами там все понятно - на порядки более развитая частная авиация + на многие порядки более высокая интенсивность полетов что невооруженным глазом видно по актуальной карте полетов :
тогда как на расеи лидерство па падениям и без того скудно развитой авиации обусловлено исключительно сакральным рукожопием. Вот наглядная картинка за конкретный год , разве не "сакрально" ?
И это только статистика по гражданским. То как падают военные раша-самолеты - практически каждую неделю даже на учебных полетах, уже не говоря о "падучей" настигшей раша авиацию в сирии, - ни для кого не секрет. Здесь тоже сказывается не замещенное "импортозамещение" и рукожопость.
То как падают военные раша-самолеты - практически каждую неделю даже на учебных полетах, уже не говоря о "падучей" настигшей раша авиацию в сирии, - ни для кого не секрет. Здесь тоже сказывается не замещенное "импортозамещение" и рукожопость.
Вы, милейший, пишите ахинею.
"В этом году (16-ом) Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда — 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов", — сказал Бондарев.
https://ria.ru/defense_safety/20161222/1484341140.html Что особенно характерно смотрится на фоне соседей, НЕ ИМЕЮЩИХ ФАКТИЧЕСКИ ВВС И НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ АВИА (как и ракетной) техники. Хотя еще 30 лет назад бывших едва ли не законодателями моды по многим позициям в этой области. Про Сирию -вообще откровенная глупость. Именно 50 российских самолетов и бригада вагнеровцев и победили в итоге почти 50 тыс. бармалеев, отогнав их от Дамаска, которых, видимо, к концу года выгонят и из Идлиба.