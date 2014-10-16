Президент посетил украинско-американское предприятие в Днепре, которое приступает к выпуску легких ракет для вывода небольшой полезной нагрузки в космос. Причем, оно находится рядом с ракетными динозаврами «Южмаш» и КБ «Южное». Кто-то даже написал о той гордости, которая возникает от осознания факта создания еще одного космического предприятия. Все это замечательно, но один момент все же упущен, и он прямо связан и с пуском ракеты Маска и с пусками Джавелинов, которые произошли в один день.Достаточно вспомнить два события, произошедших синхронно, чтобы заметить логическую связь между ними. Так, дней 10 назад стало известно, что Трамп поручил соответствующим министерствам и ведомствам подготовить официальный выход США из соглашения об ограничении ракет средней и малой дальности, которое было подписано еще при совке, в 1987 году и которое Москва нарушает уже лет десять подряд.Как нетрудно догадаться, Штатам теперь надо быстро догнать и перегнать Московию, чтобы как минимум – обеспечить паритет в этой области, а еще лучше – получить преимущество. А теперь просто вспомним, где производились самые надежные военные ракеты различных классов и еще раз посмотрим на это украинско-американское предприятие.Читать полностью на