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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:14

Re: Російська економіка

ну в воздух запустить и кизяк можно , как умело справляются с этим на народных празднествах на расеи, почему то пребывая при этом в диком восторге, как волгари от запуска алюминиевых кизяков рос производства, - наверное народная традиция такая. Вопрос чтобы он сел без аварий. А вот в этом раша - чемпион.

ТОП-3 стран с наибольшим количеством авиакатастроф: Россия вырвалась в лидеры

За последние 70 лет Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим количеством авиакатастроф.

Такую неутешительную статистику опубликовало издание Tech Insider по данным ресурса по авиационной безопасности Aviation Safety Network, который отслеживает случаи авиакатастроф.

АSN составило список государств, где чаще всего случаются аварии пассажирских самолетов.

В него вошло 25 стран, в которой Россия впервые поднялась второе место.

В течение последних 70 лет в России произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7 298 человек.

Первое место в списке заняли США, где с 1945 годов произошло 788 авиакатастроф, в которой погибло более 10 тысяч человек.

На третьем месте оказалась Бразилия, в которой произошло 185 авиакатастроф.

https://24tv.ua/ru/top3_stran_s_naibols ... ry_n627505


Со штатами там все понятно - на порядки более развитая частная авиация + на многие порядки более высокая интенсивность полетов что невооруженным глазом видно по актуальной карте полетов :

Зображення

тогда как на расеи лидерство па падениям и без того скудно развитой авиации обусловлено исключительно сакральным рукожопием. Вот наглядная картинка за конкретный год , разве не "сакрально" ?

Зображення

И это только статистика по гражданским. То как падают военные раша-самолеты - практически каждую неделю даже на учебных полетах, уже не говоря о "падучей" настигшей раша авиацию в сирии, - ни для кого не секрет. Здесь тоже сказывается не замещенное "импортозамещение" и рукожопость.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:37

То как падают военные раша-самолеты - практически каждую неделю даже на учебных полетах, уже не говоря о "падучей" настигшей раша авиацию в сирии, - ни для кого не секрет. Здесь тоже сказывается не замещенное "импортозамещение" и рукожопость.

Вы, милейший, пишите ахинею.
"В этом году (16-ом) Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда — 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов", — сказал Бондарев.

https://ria.ru/defense_safety/20161222/1484341140.html
Что особенно характерно смотрится на фоне соседей, НЕ ИМЕЮЩИХ ФАКТИЧЕСКИ ВВС И НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ АВИА (как и ракетной) техники. Хотя еще 30 лет назад бывших едва ли не законодателями моды по многим позициям в этой области.
Про Сирию -вообще откровенная глупость. Именно 50 российских самолетов и бригада вагнеровцев и победили в итоге почти 50 тыс. бармалеев, отогнав их от Дамаска, которых, видимо, к концу года выгонят и из Идлиба.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:20

Re: Російська економіка

Ольгино будет звездеть о чем угодно , лишь бы замылить глаза не смотря на четкую и всем доступную сухую статистику.

Статистика: в России летать вчетверо опасней, чем в мире

Риск попасть в авиакатастрофу у пассажиров российских авиакомпаний примерно вчетверо выше, чем в мире, следует из предоставленных Reuters данных международных и российских авиационных ведомств и ассоциаций.

http://news.bigmir.net/world/777391-Sta ... hem-v-mire
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:43

Re: Російська економіка

А в сирии , бомбящие мирное население руские фашисты теряли авиацию один за одним.

Даже позор коптящий - "домовенок Кузя", справедливо признанный худшим корытом в истории мирового флота

«Адмирал Кузнецов» признан худшим авианосцем в мировой истории

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, полагает The National Interest.
https://lenta.ru/news/2018/04/05/kuznetsov/


терял свою палубную авиацию пачками в фактически небоевых условиях - только из за неумения криворуких летчиков посадить свое корыто в этот тазик а так же конструктивных проблемм этой позорной плавающей и коптящей избушки на курьих ножках. Позор который и сам доплыть то не смог до нужного места - буксирами это бревно тащили ! Единственный авианосец у рашки, который кстати был построен и украден у Украины. С тех пор засран доневозможности из за неумения не то чтобы делать - даже обслуживать технику, тем самым превращен в образец всемирного позора.

Это слепок всего расейского в том числе и "экономики": грабь , дерибань , отжимай, распиливай, и засирай.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:06

Как говорили в одной известной комедии, Извините, но я Вас отключая.
Ваши посты не имеют ни малейшего отношения к данной теме - продолжайте дискуссию среди себе подобных
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:19

Вот она "аргументация" ваты - когда таблички с лозунгами заканчиваются и становится нечем крыть факты, чуть что, сразу в голову в песок. И вот это вот их сакральное "все вы врети" и "верьте путину", зомбирасеяне, иншаллах !

"Верьте Путину": Кремль отреагировал на заявления о провальных тестах его ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о неудачных испытаниях российских крылатых ракет, посоветовал слушать только Владимира Путина.

Об этом он сказал в своем ответе на вопрос журналистов, передает "Интерфакс".

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", — заявил он.

Как сообщалось со ссылкой на разведку США, хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181014/
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:27

Не раскачивайте лодку!

Греф уволил аналитиков, выпустивших жесткий отчет о "Газпроме"
https://www.bbc.com/russian/news-44221455
Начальник отдела и эксперт инвестиционного подразделения Сбербанка лишились работы после критики бизнес-стратегии "Газпрома". В отчете речь шла о том, что главными выгодоприобретателями крупных проектов стали подрядчики, в том числе компании Ротенберга и Тимченко.

В отчете Sberbank CIВ, который был разослан подписчикам 8 мая, а затем отозван, в частности, говорится, что строительство газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" по контракту с "Газпромом" ведут "Стройтрансгаз", контролируемый Геннадием Тимченко, и "Стройгазмонтаж", основанный Аркадием Ротенбергом, причем из разных вариантов маршрута прокладки трубы был выбран более затратный.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

Re: Російська економіка

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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:23

Немножко реальности

Кудрин: Цена санкций для России выросла вдвое
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kudrin-cena-sankciy-dlya-rossii-vyrosla-vdvoe-1025195104
Кудрин: Бедность позорная, смертность катастрофическая, власть бессильна
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kudrin-bednost-pozornaya-smertnost-katastroficheskaya-vlast-bessilna-1009492800
"Поэтому, когда мы говорим, с чего нужно начать, что нужно сделать, - это менять систему власти", - добавил Кудрин.


Это на кого он намекает? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:08

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:Что особенно характерно смотрится на фоне соседей, НЕ ИМЕЮЩИХ ФАКТИЧЕСКИ ВВС И НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ АВИА (как и ракетной) техники.


Сусіди це Л/ДНР?
Президент посетил украинско-американское предприятие в Днепре, которое приступает к выпуску легких ракет для вывода небольшой полезной нагрузки в космос. Причем, оно находится рядом с ракетными динозаврами «Южмаш» и КБ «Южное». Кто-то даже написал о той гордости, которая возникает от осознания факта создания еще одного космического предприятия. Все это замечательно, но один момент все же упущен, и он прямо связан и с пуском ракеты Маска и с пусками Джавелинов, которые произошли в один день.
Достаточно вспомнить два события, произошедших синхронно, чтобы заметить логическую связь между ними. Так, дней 10 назад стало известно, что Трамп поручил соответствующим министерствам и ведомствам подготовить официальный выход США из соглашения об ограничении ракет средней и малой дальности, которое было подписано еще при совке, в 1987 году и которое Москва нарушает уже лет десять подряд.
Как нетрудно догадаться, Штатам теперь надо быстро догнать и перегнать Московию, чтобы как минимум – обеспечить паритет в этой области, а еще лучше – получить преимущество. А теперь просто вспомним, где производились самые надежные военные ракеты различных классов и еще раз посмотрим на это украинско-американское предприятие.
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics ... -colorados
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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