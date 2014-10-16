Додано: Вів 22 тра, 2018 18:14

ТОП-3 стран с наибольшим количеством авиакатастроф: Россия вырвалась в лидеры



За последние 70 лет Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим количеством авиакатастроф.



Такую неутешительную статистику опубликовало издание Tech Insider по данным ресурса по авиационной безопасности Aviation Safety Network, который отслеживает случаи авиакатастроф.



АSN составило список государств, где чаще всего случаются аварии пассажирских самолетов.



В него вошло 25 стран, в которой Россия впервые поднялась второе место.



В течение последних 70 лет в России произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7 298 человек.



Первое место в списке заняли США, где с 1945 годов произошло 788 авиакатастроф, в которой погибло более 10 тысяч человек.



На третьем месте оказалась Бразилия, в которой произошло 185 авиакатастроф.



https://24tv.ua/ru/top3_stran_s_naibols ... ry_n627505

За последние 70 лет Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим количеством авиакатастроф.Такую неутешительную статистику опубликовало издание Tech Insider по данным ресурса по авиационной безопасности Aviation Safety Network, который отслеживает случаи авиакатастроф.АSN составило список государств, где чаще всего случаются аварии пассажирских самолетов.В него вошло 25 стран, в которой Россия впервые поднялась второе место.В течение последних 70 лет в России произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7 298 человек.Первое место в списке заняли США, где с 1945 годов произошло 788 авиакатастроф, в которой погибло более 10 тысяч человек.На третьем месте оказалась Бразилия, в которой произошло 185 авиакатастроф.

ну в воздух запустить и кизяк можно , как умело справляются с этим на народных празднествах на расеи, почему то пребывая при этом в диком восторге, как волгари от запуска алюминиевых кизяков рос производства, - наверное народная традиция такая. Вопрос чтобы он сел без аварий. А вот в этом раша - чемпион.Со штатами там все понятно - на порядки более развитая частная авиация + на многие порядки более высокая интенсивность полетов что невооруженным глазом видно по актуальной карте полетов :тогда как на расеи лидерство па падениям и без того скудно развитой авиации обусловлено исключительно сакральным рукожопием. Вот наглядная картинка за конкретный год , разве не "сакрально" ?И это только статистика по гражданским. То как падают военные раша-самолеты - практически каждую неделю даже на учебных полетах, уже не говоря о "падучей" настигшей раша авиацию в сирии, - ни для кого не секрет. Здесь тоже сказывается не замещенное "импортозамещение" и рукожопость.