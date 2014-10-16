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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 15:26

  Sommer написав:
"Поэтому, когда мы говорим, с чего нужно начать, что нужно сделать, - это менять систему власти", - добавил Кудрин.


Это на кого он намекает? :mrgreen:


И что его никто не посадил? Не расстрелял?
Не завел на него уголовное дело?
Не приехали к нему "активисты в балаклавах" и не пожгли ему дом?
Ну хоть финанз ру то наверное прикрыли?

Ох уж этот российский тоталитаризмЪ, автократия и тирания.
Совсем задавили свободу слова.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 16:58

Re: Російська економіка

  Shram написав:Не приехали к нему "активисты в балаклавах" и не пожгли ему дом?


"Активісти" там або в папахах з нагайками, або з бородами, Кораном і пістолетом.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:32

Через падіння рівня життя в РФ російський ринок втратив перспективність для німецьких компаній, які зробили ставку на продовження купівельного буму в Росії: рітейлерів і виробників споживчих товарів.

Покупательского бума действительно нет. Но...
Оборот розничной торговли в апреле 2018г. составил 2 447,1 млрд.рублей, или 102,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2018г. - 9 494,3 млрд.рублей, или 102,2%.

http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm
Роздрібний товарооборот у січні–квітні 2018р., млн.грн 204 149,8
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. около 480 млрд. рублей - в 20 раз меньше. Даже если признать, что реальное число потребителей в РФ более 160 млн. (с постоянно живущими гастарбайтерами, которые, правда, товары дли тельного пользования почти не покупают), а на Украине -36 млн. (с гастарбайтерами, не утратившими связь с Родиной), т.е в соотношении 4,5 к 1, то средний россиянин при абсолютно сопоставимых ценах потребляет на 340% больше товаров, чем средний житель Украины. Безо всякого потребительского бума.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:44

  Shram написав:
  Sommer написав:
"Поэтому, когда мы говорим, с чего нужно начать, что нужно сделать, - это менять систему власти", - добавил Кудрин.


Это на кого он намекает? :mrgreen:


И что его никто не посадил? Не расстрелял?
Не завел на него уголовное дело?
Не приехали к нему "активисты в балаклавах" и не пожгли ему дом?
Ну хоть финанз ру то наверное прикрыли?

Ох уж этот российский тоталитаризмЪ, автократия и тирания.
Совсем задавили свободу слова.


По сути возражений нет, только фантазии о расстрелах? Вот и славненько.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:53

И немного о величии

https://ria.ru/society/20170828/1501224867.html

На сегодняшний день 2 тысячи 700 школ не оборудованы необходимыми видами благоустройств, а именно теплыми туалетами, отсутствие в 260 школах канализации, центрального отопления.


И я подозреваю, что эвфемизм "отсутствие теплого туалета" подразумевает наличие кабинки во дворе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:24

Тут на прошлой странице самолёты обсуждали.
Оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.

1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.

2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:33

Госпрограмму поддержки агропрома признали профанацией

Госпрограмма развития сельского хозяйства, на которую из федерального бюджета было потрачено более 200 миллиардов рублей, оказалась профанацией: до сельхозпроизводителей дошла лишь половина выделенных денег, а поддержка малых фермерских хозяйств сократилась в 5 раз.
К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС и Института Гайдара, проанализировав итоги распределения госсредств в 2017 году.
В общей сложности бюджет потратил на реализацию инициатив 233,8 млрд рублей.

Из этой суммы, впрочем, лишь 132,8 млрд рублей "были использованы на мероприятия, в осуществлении которых принимали участие непосредственно сельхозпроизводители", говорится в докладе "Госпрограмма развития сельского хозяйства - куда ушли деньги?".
Почти 17%, или каждый шестой рубль, был потрачен на поддержку отраслей, не связанных с агропромышленным комплексом.
Расходы на оплату труда чиновников, распределявших деньги ("управление реализацией государственной программы") составили 28,2 млрд рублей (12% от всех средств) и вдвое превысили сумму, выделенную на поддержку малых фермерских хозяйств (10,2 млрд рублей).
Расходы на обеспечение дешевых банковских кредитов для фермеров упали "катастрофически", констатируют авторы доклада: за прошлый на субсидирование процентных ставок для малых предприятий в агропроме ушло лишь 1,3 млрд рублей. Это на треть меньше, чем в 2016 году, и в 5 раз ниже показателя 2015 года.
Речь идет о прямом нарушении постановления правительства (№ 358 от 27 декабря 2016 г.), указывают эксперты: оно требует, малый бизнес в АПК получал не менее 20% по соответствующей статье, тогда как на деле оказалось лишь чуть больше 2%.
Основная помощь в получении дешевых займов досталась крупным агрохолдингам. "На отдельные крупнейшие проекты из бюджета выделялось по 10 млрд рублей и более субсидий (при общей сумме 58,4 млрд рублей). "Вполне очевидно, что при этом остальные претенденты не получили ничего или очень незначительные суммы господдержки", - констатируют авторы доклада.
Так же распределялись деньги и на модернизацию объектов АПК: госпрограмма позволяла компенсировать от 20% до 35% соответствующих расходов.
Всего на эти цели ушло 15,5 млрд рублей, было профинансированы 192 проекта, тогда как остальные 20 тысяч ничего не получили.
Среди почти двух сотен "счастливчиков" более миллиарда рублей досталось ООО "Овощи Ставрополья", в то время как большинство отобранных претендентов получали в десятки или даже в сотни раз меньше.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosprogrammu-podderzhki-agroproma-priznali-profanaciey-1025725252
gh78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:55

Санкции только на пользу!

https://www.rbc.ru/business/28/05/2018/5b0b93259a7947b986d8724d
Попавшая под американские санкции группа, которую контролирует Олег Дерипаска, попросила у правительства льготы на энергорынке.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ предлагает поднять тарифы сетей для населения, например перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании. Также предлагается повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.


По-моему, тут классическое "...а мы крепчаем".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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