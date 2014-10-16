Госпрограмма развития сельского хозяйства, на которую из федерального бюджета было потрачено более 200 миллиардов рублей, оказалась профанацией: до сельхозпроизводителей дошла лишь половина выделенных денег, а поддержка малых фермерских хозяйств сократилась в 5 раз.

К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС и Института Гайдара, проанализировав итоги распределения госсредств в 2017 году.

В общей сложности бюджет потратил на реализацию инициатив 233,8 млрд рублей.



Из этой суммы, впрочем, лишь 132,8 млрд рублей "были использованы на мероприятия, в осуществлении которых принимали участие непосредственно сельхозпроизводители", говорится в докладе "Госпрограмма развития сельского хозяйства - куда ушли деньги?".

Почти 17%, или каждый шестой рубль, был потрачен на поддержку отраслей, не связанных с агропромышленным комплексом.

Расходы на оплату труда чиновников, распределявших деньги ("управление реализацией государственной программы") составили 28,2 млрд рублей (12% от всех средств) и вдвое превысили сумму, выделенную на поддержку малых фермерских хозяйств (10,2 млрд рублей).

Расходы на обеспечение дешевых банковских кредитов для фермеров упали "катастрофически", констатируют авторы доклада: за прошлый на субсидирование процентных ставок для малых предприятий в агропроме ушло лишь 1,3 млрд рублей. Это на треть меньше, чем в 2016 году, и в 5 раз ниже показателя 2015 года.

Речь идет о прямом нарушении постановления правительства (№ 358 от 27 декабря 2016 г.), указывают эксперты: оно требует, малый бизнес в АПК получал не менее 20% по соответствующей статье, тогда как на деле оказалось лишь чуть больше 2%.

Основная помощь в получении дешевых займов досталась крупным агрохолдингам. "На отдельные крупнейшие проекты из бюджета выделялось по 10 млрд рублей и более субсидий (при общей сумме 58,4 млрд рублей). "Вполне очевидно, что при этом остальные претенденты не получили ничего или очень незначительные суммы господдержки", - констатируют авторы доклада.

Так же распределялись деньги и на модернизацию объектов АПК: госпрограмма позволяла компенсировать от 20% до 35% соответствующих расходов.

Всего на эти цели ушло 15,5 млрд рублей, было профинансированы 192 проекта, тогда как остальные 20 тысяч ничего не получили.

Среди почти двух сотен "счастливчиков" более миллиарда рублей досталось ООО "Овощи Ставрополья", в то время как большинство отобранных претендентов получали в десятки или даже в сотни раз меньше.