Через падіння рівня життя в РФ російський ринок втратив перспективність для німецьких компаній, які зробили ставку на продовження купівельного буму в Росії: рітейлерів і виробників споживчих товарів.
Покупательского бума действительно нет. Но...
Оборот розничной торговли в апреле 2018г. составил 2 447,1 млрд.рублей, или 102,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2018г. - 9 494,3 млрд.рублей, или 102,2%.
http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm Роздрібний товарооборот у січні–квітні 2018р., млн.грн 204 149,8 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. около 480 млрд. рублей - в 20 раз меньше. Даже если признать, что реальное число потребителей в РФ более 160 млн. (с постоянно живущими гастарбайтерами, которые, правда, товары дли тельного пользования почти не покупают), а на Украине -36 млн. (с гастарбайтерами, не утратившими связь с Родиной), т.е в соотношении 4,5 к 1, то средний россиянин при абсолютно сопоставимых ценах потребляет на 340% больше товаров, чем средний житель Украины. Безо всякого потребительского бума.
Госпрограмма развития сельского хозяйства, на которую из федерального бюджета было потрачено более 200 миллиардов рублей, оказалась профанацией: до сельхозпроизводителей дошла лишь половина выделенных денег, а поддержка малых фермерских хозяйств сократилась в 5 раз. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС и Института Гайдара, проанализировав итоги распределения госсредств в 2017 году. В общей сложности бюджет потратил на реализацию инициатив 233,8 млрд рублей.
Из этой суммы, впрочем, лишь 132,8 млрд рублей "были использованы на мероприятия, в осуществлении которых принимали участие непосредственно сельхозпроизводители", говорится в докладе "Госпрограмма развития сельского хозяйства - куда ушли деньги?". Почти 17%, или каждый шестой рубль, был потрачен на поддержку отраслей, не связанных с агропромышленным комплексом. Расходы на оплату труда чиновников, распределявших деньги ("управление реализацией государственной программы") составили 28,2 млрд рублей (12% от всех средств) и вдвое превысили сумму, выделенную на поддержку малых фермерских хозяйств (10,2 млрд рублей). Расходы на обеспечение дешевых банковских кредитов для фермеров упали "катастрофически", констатируют авторы доклада: за прошлый на субсидирование процентных ставок для малых предприятий в агропроме ушло лишь 1,3 млрд рублей. Это на треть меньше, чем в 2016 году, и в 5 раз ниже показателя 2015 года. Речь идет о прямом нарушении постановления правительства (№ 358 от 27 декабря 2016 г.), указывают эксперты: оно требует, малый бизнес в АПК получал не менее 20% по соответствующей статье, тогда как на деле оказалось лишь чуть больше 2%. Основная помощь в получении дешевых займов досталась крупным агрохолдингам. "На отдельные крупнейшие проекты из бюджета выделялось по 10 млрд рублей и более субсидий (при общей сумме 58,4 млрд рублей). "Вполне очевидно, что при этом остальные претенденты не получили ничего или очень незначительные суммы господдержки", - констатируют авторы доклада. Так же распределялись деньги и на модернизацию объектов АПК: госпрограмма позволяла компенсировать от 20% до 35% соответствующих расходов. Всего на эти цели ушло 15,5 млрд рублей, было профинансированы 192 проекта, тогда как остальные 20 тысяч ничего не получили. Среди почти двух сотен "счастливчиков" более миллиарда рублей досталось ООО "Овощи Ставрополья", в то время как большинство отобранных претендентов получали в десятки или даже в сотни раз меньше.
Попавшая под американские санкции группа, которую контролирует Олег Дерипаска, попросила у правительства льготы на энергорынке.
Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ предлагает поднять тарифы сетей для населения, например перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании. Также предлагается повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.
По-моему, тут классическое "...а мы крепчаем".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Российский денежный рынок в конце мая испытал нехватку долларовой ликвидности: спрос на привлечение валюты через операции своп резко вырос, а стоимость таких операций для банков взлетела до максимума с начала года, сообщают в обзоре в пятницу Росбанк и "ВТБ Капитал". На фоне майского пика погашений внешнего долга (в конце месяца корпорациям нужно было выплатить больше 2 млрд долларов) заметно снизились ставки валютных свопов. За два дня на горизонте год значение показателя упало на 24 базисных пункта, до 6,14; спред между ставкой свопа и ставкой рублевых кредитов RUONIA достиг 134 б.п. - рекордного с начала года уровня. 3-месячная ставка упала на 18 б.п., до 6,24%. Большинство ставок кросс-валютных свопов закрылись снижением на 5-7 б.п. Это свидетельствует о том, что "интерес к получению долларов посредством кросс-валютных свопов заметно вырос", а рынок "в моменте испытал избыток рублевой и нехватку долларовой ликвидности", констатирует Росбанк. Вероятно, некоторые участники рынка делают ставку на ухудшение баланса валютной ликвидности в летние месяцы, говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов: летом спрос на российские энергоресурсы снижается, сокращая поступления валютной выручки, а ее долларовый отток усиливается из-за периода отпусков и вывода дивидендов зарубежными держателями российских акций. Повышенный спрос на валюту через операции своп, вероятно, "обусловлен активностью корпоративного сектора", говорит старший стратег "ВТБ Капитала" Максим Коровин. Именно корпорации сейчас являются главным источником вывоза капитала, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. За январь-апрель российская экономика заработала 41 млрд долларов в виде чистого притока валюты по счету текущих операций. Из этой суммы половина, или 21 млрд долларов, было выведено из страны частным сектором. Это может означать, что валюта от экспорта сырья в принципе не доходит до России: экспортеры предпочитают хранить ее на зарубежных счетах для новых выплат по долгу, которые предстоят в сентябре и декабре, говорит Порывай. Запасы свободной валюты в банковской системе втрое ниже прошлогоднего уровня: на 1 мая они составляли около 8 млрд долларов. Настолько собственные резервы банков на зарубежных корсчетах и ликвидные активы в валюте превышали обязательства перед клиентами по расчетным счетам. Чтобы поддержать банки валютой, ЦБ снова начал занимать на Западе, указывает старший научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов Сдавая под залог ценные бумаги из резервов, центробанк увеличил долг на 2 млрд долларов за первый квартал.