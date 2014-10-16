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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:28

Все хорошо, прекрасная маркиза!

У российской экономики отказала промышленность
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/u-rossiyskoy-ekonomiki-otkazala-promyshlennost-1026360850
Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию.
Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал с 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.
Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года.
К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла до 34,9% - это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.


ЦБ предрек России санкции и стагнацию
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-predrek-rossii-sankcii-i-stagnaciyu-1026777800
ВВП, как и сейчас, ограничен планкой в 1,5-2% ежегодного роста.
Это вдвое меньше, чем растет мировая экономика в среднем (3,8%)

"Приток иностранных инвестиций в последние годы существенно замедлился из-за ограниченности доступа к внешним рынкам", - констатирует центробанк, добавляя, что санкции могут остаться в силе в ближайшие три года.
" В результате "доступ к внешним источникам может быть ограничен", и полагаться придется на "развитие внутренних источников финансирования".
Источники эти невелики: стагнация экономики сдерживает возможности экономических субъектов "осуществлять сбережения", которые являются базой для инвестиций.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:31

И немножко о главном "союзнике" РФ.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-podpisal-zakon-o-kontrsankciyakh-i-sobralsya-za-dengami-v-kitay-1026462261
Путин подписал закон о контрсанкциях и собрался за деньгами в Китай
На саммите ШОС Путин будет обсуждать возможности привлечения инвестиций в российскую экономику, рассказал в свою очередь Ушаков.

Пока Китай не спешит вкладывать в российские проекты, свидетельствует статистика ЦБ. На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего 4,4 млрд долларов - в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра (163 млрд долларов), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов, и 4 раза меньше, чем из Германии.
По сравнению с 2014 годом, когда отношения с Западом резко ухудшились, а внешнюю политику было решено развернуть на восток, объем инвестиций не только не вырос, но даже сократился - на 100 млн долларов, или 2,2%.
Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в рамках Восточного экономического форума в октябре прошлого года и закончилась безуспешно.
Хотя полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отчитался о заключении 217 соглашений на 2,5 триллиона рублей, на деле этот инвестиционный бум оказался химерой, говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: "большинство договоров носило характер "меморандума о взаимопонимании" - это ничем не обязывающие документы, которые являются лишь декларациями и не отражают реальных вложений.
Единственной реальной крупной сделкой купли-продажи на полях ВЭФ стало соглашение о перепродаже 14,2% акций "Роснефти" китайской компанит CEFC за 9,1 млрд долларов, говорит Носов, но и она в итоге сорвалась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 07.04.17
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Подякували: 331 раз.
 
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  #<1 ... 68697071
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