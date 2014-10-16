На саммите ШОС Путин будет обсуждать возможности привлечения инвестиций в российскую экономику, рассказал в свою очередь Ушаков.



Пока Китай не спешит вкладывать в российские проекты, свидетельствует статистика ЦБ. На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего 4,4 млрд долларов - в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра (163 млрд долларов), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов , и 4 раза меньше, чем из Германии.

По сравнению с 2014 годом, когда отношения с Западом резко ухудшились, а внешнюю политику было решено развернуть на восток, объем инвестиций не только не вырос, но даже сократился - на 100 млн долларов, или 2,2%.

Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в рамках Восточного экономического форума в октябре прошлого года и закончилась безуспешно.

Хотя полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отчитался о заключении 217 соглашений на 2,5 триллиона рублей, на деле этот инвестиционный бум оказался химерой, говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: "большинство договоров носило характер "меморандума о взаимопонимании" - это ничем не обязывающие документы, которые являются лишь декларациями и не отражают реальных вложений.

Единственной реальной крупной сделкой купли-продажи на полях ВЭФ стало соглашение о перепродаже 14,2% акций "Роснефти" китайской компанит CEFC за 9,1 млрд долларов, говорит Носов, но и она в итоге сорвалась .

