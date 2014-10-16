Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию. Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал с 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия. Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года. К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла до 34,9% - это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.
ВВП, как и сейчас, ограничен планкой в 1,5-2% ежегодного роста. Это вдвое меньше, чем растет мировая экономика в среднем (3,8%)
"Приток иностранных инвестиций в последние годы существенно замедлился из-за ограниченности доступа к внешним рынкам", - констатирует центробанк, добавляя, что санкции могут остаться в силе в ближайшие три года. " В результате "доступ к внешним источникам может быть ограничен", и полагаться придется на "развитие внутренних источников финансирования". Источники эти невелики: стагнация экономики сдерживает возможности экономических субъектов "осуществлять сбережения", которые являются базой для инвестиций.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
На саммите ШОС Путин будет обсуждать возможности привлечения инвестиций в российскую экономику, рассказал в свою очередь Ушаков.
Пока Китай не спешит вкладывать в российские проекты, свидетельствует статистика ЦБ. На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего 4,4 млрд долларов - в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра (163 млрд долларов), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов, и 4 раза меньше, чем из Германии. По сравнению с 2014 годом, когда отношения с Западом резко ухудшились, а внешнюю политику было решено развернуть на восток, объем инвестиций не только не вырос, но даже сократился - на 100 млн долларов, или 2,2%. Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в рамках Восточного экономического форума в октябре прошлого года и закончилась безуспешно. Хотя полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отчитался о заключении 217 соглашений на 2,5 триллиона рублей, на деле этот инвестиционный бум оказался химерой, говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: "большинство договоров носило характер "меморандума о взаимопонимании" - это ничем не обязывающие документы, которые являются лишь декларациями и не отражают реальных вложений. Единственной реальной крупной сделкой купли-продажи на полях ВЭФ стало соглашение о перепродаже 14,2% акций "Роснефти" китайской компанит CEFC за 9,1 млрд долларов, говорит Носов, но и она в итоге сорвалась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...