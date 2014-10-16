Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.
Из-за повышения пенсионного возраста вырастет число не доживших до пенсии россиян
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в четверг, 14 июня, заявил, что повышение пенсионного возраста в России приведет к тому, что еще большее число людей не доживут до пенсии, сообщает МИА «Россия сегодня»
14 ИЮНЯ 2018 13:45 «Нам пытаются объяснить такой маневр пенсионный, якобы направленный на то, чтобы доходы пенсионеров росли. Мы с уверенностью можем заявить, что все это не так», — прокомментировал законопроект депутат. По его словам, благодаря увеличению пенсионного возраста правительство сэкономит на перечислениях в Пенсионный фонд. «И ни о каком росте доходов пенсионеров в этом случае говорить не придется», — добавил он.
Нилов привел статистику за 2016 год, согласно которой средняя продолжительность жизни в Центральной России, на Северо-Западе и Дальнем Востоке ниже, чем новые планки пенсионного возраста. Например, в Приморском крае средняя продолжительность жизни 64 года, в Тыве — 58 лет для мужчин.
Волгарь написав:Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.