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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:08

Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.

https://www.newsru.com/finance/14jun201 ... nsion.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:50

Re: Російська економіка

Из-за повышения пенсионного возраста вырастет число не доживших до пенсии россиян

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в четверг, 14 июня, заявил, что повышение пенсионного возраста в России приведет к тому, что еще большее число людей не доживут до пенсии, сообщает МИА «Россия сегодня»

14 ИЮНЯ 2018 13:45
«Нам пытаются объяснить такой маневр пенсионный, якобы направленный на то, чтобы доходы пенсионеров росли. Мы с уверенностью можем заявить, что все это не так», — прокомментировал законопроект депутат. По его словам, благодаря увеличению пенсионного возраста правительство сэкономит на перечислениях в Пенсионный фонд. «И ни о каком росте доходов пенсионеров в этом случае говорить не придется», — добавил он.

Нилов привел статистику за 2016 год, согласно которой средняя продолжительность жизни в Центральной России, на Северо-Западе и Дальнем Востоке ниже, чем новые планки пенсионного возраста. Например, в Приморском крае средняя продолжительность жизни 64 года, в Тыве — 58 лет для мужчин.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:33

  Волгарь написав:Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.

https://www.newsru.com/finance/14jun201 ... nsion.html


https://www.rbc.ru/politics/14/06/2018/5b22380d9a79474a4b883165?from=main
​Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионерам почти на 1 тыс. руб. в год.


Это достижение, я считаю! Сверхдержава с ядерным вооружением милостиво позволит пенсионерам потратить лишние 15 долларов в год. Если те доживут до пенсии, конечно.

Больше доллара в месяц прибавки! Радоваться надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:35

Re: Чемпионат 2018

Чемпионат мира по футболу в России станет самым дорогим в истории. С учетом затрат регионов общий бюджет первенства превысит $14,2 млрд.

Прежний рекорд принадлежал прошлому чемпионату в Бразилии в 2014 году, где власти потратили $11,6 млрд.

В 2009 году во время подачи заявки на проведение чемпионата мира, российские власти планировали потратить на подготовку менее $10 млрд.

При этом построить все объекты, которые планировалось к ЧМ, Россия не сумела.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:36

И хотелось бы узнать у волгарей, периодически постивших сюда реляции о росте ЗВР и прочих денежных активов:

https://www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2237879a79474a23f0b576?from=main
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет поднята до 20%, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК. Сейчас она составляет 18%.


Зачем же при таком прекрасном ЗВР надо поднимать НДС? Разве в правительстве РФ не знают того же, что знает "директор" из Нижнего Новгорода?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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