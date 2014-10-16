Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.
Из-за повышения пенсионного возраста вырастет число не доживших до пенсии россиян
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в четверг, 14 июня, заявил, что повышение пенсионного возраста в России приведет к тому, что еще большее число людей не доживут до пенсии, сообщает МИА «Россия сегодня»
14 ИЮНЯ 2018 13:45 «Нам пытаются объяснить такой маневр пенсионный, якобы направленный на то, чтобы доходы пенсионеров росли. Мы с уверенностью можем заявить, что все это не так», — прокомментировал законопроект депутат. По его словам, благодаря увеличению пенсионного возраста правительство сэкономит на перечислениях в Пенсионный фонд. «И ни о каком росте доходов пенсионеров в этом случае говорить не придется», — добавил он.
Нилов привел статистику за 2016 год, согласно которой средняя продолжительность жизни в Центральной России, на Северо-Западе и Дальнем Востоке ниже, чем новые планки пенсионного возраста. Например, в Приморском крае средняя продолжительность жизни 64 года, в Тыве — 58 лет для мужчин.
Волгарь написав:Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.
экономика трещит по швам, всех крепостных под опричнину
С 1 июля в налоговая получит полный контроль над счетами россиян. Почему это плохо
Через несколько недель налоговая получит право контролировать все поступления на банковские счета физлиц
Нововведение коснется абсолютно всех, а в особенности самозанятых россиян.
Уже с 1 июля в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Отныне, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось идентифицировать доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом.
А вот чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально подтвердить, что это не прибыль, а например, то или иное лицо просто вернуло ему долг. В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог.
Поступление на счет от физлиц
В судебных органах часто рассматриваются дела по административным правонарушениям, связанным с неоплатой подоходного налога, если на карту клиента банка перечисляются средства от другого физлица. А в случае, если это происходит регулярно, то ФНС начинает проверять, за что лицо получило на свой счет эти средства.
Пожалуй, один из самых распространенных примеров, это сдача жилья в аренду. Человек сдал жилье, а деньги от арендатора ему приходят на банковский счет. При этом налоги от сдачи своей недвижимости в арену, человек не платил. В этом случае Налоговая служба может заинтересоваться такими переводами. Или например, фрилансер, который получает средства от своих клиентов на карточку Сбера, или какого-нибудь другого банка. Или даже просто кто-то продал на “Сландо”, сообщив покупателю номер банковской карты, детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш, ездивший на ней, подрос. Всем им теперь, начиная с 1 июля, придется доказывать, что они не верблюды. А налоговая будет иметь право назначать проверку по их счетам, как и счетам любого другого человека. Избежать налогообложения на полученные средства можно лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения. Например, кто-то возвратил вам занятые ранее у вас средства, или же это дар от близкого родственника, или любые другие доходы, не подлежащие налогообложению.
Так, одной из мер избежать проблем с налоговой, является обозначение при переводе назначения платежа.
Федеральная налоговая служба всю необходимую ей информацию, получит от финансовых организаций. По закону, обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС.
Налоговая уже обладает данными по всем объектам недвижимости населения, и это дает возможность подавать запросы в банки и выявлять всю информацию по движению на счетах клиентов.
Вот такие изменения по «улучшению» жизни россиян происходят в стране после выборов президента России, где главой страны остался бессменный Владимир Путин, который обещал, что под его руководством государство, а главное граждане, будут жить лучше, с каждым годом. Год еще не закончился, а повышение цен и налогов во всех отраслях происходит с такой скоростью, что это не может не пугать.
Таких как Слуцкий не коснется…
Кое-кто, возможно попытается найти в происходящем некие положительные моменты: мол, платить налоги — это святая обязанность граждан и, рано или поздно, необходимо наводить порядок в этой сфере. Однако нет. Как обычно в нашей стране все поставлено с ног на голову. Так как подразумевается, что три шкуры налоговая драть будет с самых незащищенных и уязвимых слоев населения: с матери одиночки, подрабатывающей копирайтером, с бедной семьи, продавшей квартиру в убогой совдеповской «панельке», чтобы помочь детям заплатить за образование, и в бесчисленных количествах аналогичных случаях. Но что-то мне подсказывает, что депутату Слуцкому, голосовавшему за этот закон (который, как мы помним, живет в незадекларированном пентхаусе площадью с половину футбольного поля) и ему подобным, представителям зажравшейся «элиты», которые как и раньше плевали на такие мелочи, как необходимость объяснять окружающим происхождение своих счетов, яхт и элитной недвижки, так с тем же успехом продолжат это занятие дальше. С чем нас всех и поздравляю. Кристина Шишкина
Surfer написав:налоговая получит полный контроль над счетами россиян. Почему это плохо
ох уж эти любители цитировать оппозиционные сайты. Если бы вы эту хрень в США процитировали, минимум, что бы услышали "ну и шо, у нас так всю жизнь". С IRS там даже судиться никто не пытается, а ребята там внимательные, секут все. У нас тоже это вопрос ближайшего будущего - полагаю, сразу после выборов. Все эти приваты24, интернет-магазины, за нал дешевле безнала, сфера мелких услуг давно пора пресекать уход от налогв
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - май 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 6 912 627,3 млн. рублей или 45,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 6 453 739,3 млн. рублей или 39,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 37,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 458 888,0 млн. рублей.
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - май 2017 года составило: - объем поступивших доходов – 5 829 709,9 млн. рублей или 43,2 % к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; - исполнение расходов – 6 393 425,7 млн. рублей или 39,4 % к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 38,7% к уточненной росписи. - дефицит – 563 715,8 млн. рублей.