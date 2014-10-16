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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:08

Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.

https://www.newsru.com/finance/14jun201 ... nsion.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:50

Re: Російська економіка

Из-за повышения пенсионного возраста вырастет число не доживших до пенсии россиян

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в четверг, 14 июня, заявил, что повышение пенсионного возраста в России приведет к тому, что еще большее число людей не доживут до пенсии, сообщает МИА «Россия сегодня»

14 ИЮНЯ 2018 13:45
«Нам пытаются объяснить такой маневр пенсионный, якобы направленный на то, чтобы доходы пенсионеров росли. Мы с уверенностью можем заявить, что все это не так», — прокомментировал законопроект депутат. По его словам, благодаря увеличению пенсионного возраста правительство сэкономит на перечислениях в Пенсионный фонд. «И ни о каком росте доходов пенсионеров в этом случае говорить не придется», — добавил он.

Нилов привел статистику за 2016 год, согласно которой средняя продолжительность жизни в Центральной России, на Северо-Западе и Дальнем Востоке ниже, чем новые планки пенсионного возраста. Например, в Приморском крае средняя продолжительность жизни 64 года, в Тыве — 58 лет для мужчин.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:33

  Волгарь написав:Медведев рассказал, как будет повышать пенсионный возраст: плавно, но с 2019 года
Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.

https://www.newsru.com/finance/14jun201 ... nsion.html


https://www.rbc.ru/politics/14/06/2018/5b22380d9a79474a4b883165?from=main
​Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионерам почти на 1 тыс. руб. в год.


Это достижение, я считаю! Сверхдержава с ядерным вооружением милостиво позволит пенсионерам потратить лишние 15 долларов в год. Если те доживут до пенсии, конечно.

Больше доллара в месяц прибавки! Радоваться надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:35

Re: Чемпионат 2018

Чемпионат мира по футболу в России станет самым дорогим в истории. С учетом затрат регионов общий бюджет первенства превысит $14,2 млрд.

Прежний рекорд принадлежал прошлому чемпионату в Бразилии в 2014 году, где власти потратили $11,6 млрд.

В 2009 году во время подачи заявки на проведение чемпионата мира, российские власти планировали потратить на подготовку менее $10 млрд.

При этом построить все объекты, которые планировалось к ЧМ, Россия не сумела.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:36

И хотелось бы узнать у волгарей, периодически постивших сюда реляции о росте ЗВР и прочих денежных активов:

https://www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2237879a79474a23f0b576?from=main
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет поднята до 20%, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК. Сейчас она составляет 18%.


Зачем же при таком прекрасном ЗВР надо поднимать НДС? Разве в правительстве РФ не знают того же, что знает "директор" из Нижнего Новгорода?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 02:50

Re: Російська економіка

дякую, боже, що я не москаль.

экономика трещит по швам, всех крепостных под опричнину

С 1 июля в налоговая получит полный контроль над счетами россиян. Почему это плохо

Через несколько недель налоговая получит право контролировать все поступления на банковские счета физлиц

Нововведение коснется абсолютно всех, а в особенности самозанятых россиян.

Уже с 1 июля в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Отныне, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось идентифицировать доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом.

А вот чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально подтвердить, что это не прибыль, а например, то или иное лицо просто вернуло ему долг. В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог.



Поступление на счет от физлиц

В судебных органах часто рассматриваются дела по административным правонарушениям, связанным с неоплатой подоходного налога, если на карту клиента банка перечисляются средства от другого физлица. А в случае, если это происходит регулярно, то ФНС начинает проверять, за что лицо получило на свой счет эти средства.

Пожалуй, один из самых распространенных примеров, это сдача жилья в аренду. Человек сдал жилье, а деньги от арендатора ему приходят на банковский счет. При этом налоги от сдачи своей недвижимости в арену, человек не платил. В этом случае Налоговая служба может заинтересоваться такими переводами. Или например, фрилансер, который получает средства от своих клиентов на карточку Сбера, или какого-нибудь другого банка. Или даже просто кто-то продал на “Сландо”, сообщив покупателю номер банковской карты, детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш, ездивший на ней, подрос. Всем им теперь, начиная с 1 июля, придется доказывать, что они не верблюды. А налоговая будет иметь право назначать проверку по их счетам, как и счетам любого другого человека. Избежать налогообложения на полученные средства можно лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения. Например, кто-то возвратил вам занятые ранее у вас средства, или же это дар от близкого родственника, или любые другие доходы, не подлежащие налогообложению.

Так, одной из мер избежать проблем с налоговой, является обозначение при переводе назначения платежа.

Федеральная налоговая служба всю необходимую ей информацию, получит от финансовых организаций. По закону, обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС.

Налоговая уже обладает данными по всем объектам недвижимости населения, и это дает возможность подавать запросы в банки и выявлять всю информацию по движению на счетах клиентов.

Вот такие изменения по «улучшению» жизни россиян происходят в стране после выборов президента России, где главой страны остался бессменный Владимир Путин, который обещал, что под его руководством государство, а главное граждане, будут жить лучше, с каждым годом. Год еще не закончился, а повышение цен и налогов во всех отраслях происходит с такой скоростью, что это не может не пугать.

Таких как Слуцкий не коснется…

Кое-кто, возможно попытается найти в происходящем некие положительные моменты: мол, платить налоги — это святая обязанность граждан и, рано или поздно, необходимо наводить порядок в этой сфере. Однако нет. Как обычно в нашей стране все поставлено с ног на голову. Так как подразумевается, что три шкуры налоговая драть будет с самых незащищенных и уязвимых слоев населения: с матери одиночки, подрабатывающей копирайтером, с бедной семьи, продавшей квартиру в убогой совдеповской «панельке», чтобы помочь детям заплатить за образование, и в бесчисленных количествах аналогичных случаях. Но что-то мне подсказывает, что депутату Слуцкому, голосовавшему за этот закон (который, как мы помним, живет в незадекларированном пентхаусе площадью с половину футбольного поля) и ему подобным, представителям зажравшейся «элиты», которые как и раньше плевали на такие мелочи, как необходимость объяснять окружающим происхождение своих счетов, яхт и элитной недвижки, так с тем же успехом продолжат это занятие дальше. С чем нас всех и поздравляю.
Кристина Шишкина

https://rusmonitor.com/s-1-iyulya-v-nal ... lokho.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:50

  Surfer написав:налоговая получит полный контроль над счетами россиян. Почему это плохо
ох уж эти любители цитировать оппозиционные сайты. Если бы вы эту хрень в США процитировали, минимум, что бы услышали "ну и шо, у нас так всю жизнь". С IRS там даже судиться никто не пытается, а ребята там внимательные, секут все. У нас тоже это вопрос ближайшего будущего - полагаю, сразу после выборов. Все эти приваты24, интернет-магазины, за нал дешевле безнала, сфера мелких услуг давно пора пресекать уход от налогв
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:57

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - май 2018 года составило:
- объем поступивших доходов – 6 912 627,3 млн. рублей или 45,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- исполнение расходов – 6 453 739,3 млн. рублей или 39,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 37,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 458 888,0 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - май 2017 года составило:
- объем поступивших доходов – 5 829 709,9 млн. рублей или 43,2 % к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- исполнение расходов – 6 393 425,7 млн. рублей или 39,4 % к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 38,7% к уточненной росписи.
- дефицит – 563 715,8 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/press-center/? ... 19&popup=Y
Доходы бюджета выросли на 1 083 млрд. рублей, расходы - на 60 млрд, а дефицит в 564 млрд. сменился профицитом в 458 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46

  Баблонавт написав:Представляете,myshapiton, насколько хреновы дела у американцев, если после всего, что Вы написали, они вынуждены заказывать у России космические корабли и/или покупать места в них?

Ситуация поменялась в корне, когда Пу решил увеличить стоимость полетов в 2011 году. С тех пор американцы разрабатывают сверхдешевые способы полетов.

Кстати, "Баблонавт" видимо не в курсе, что россияне бесплатно возили американцев на батуте на МКС за долги Морского Старта.

Американцы оплатят 1-2 полетов еще, но это будут последние в истории космонавтики полеты американцев на российских кораблях. Стоимость у Маска будет ниже.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:01

  sequence написав:
  Surfer написав:налоговая получит полный контроль над счетами россиян. Почему это плохо
ох уж эти любители цитировать оппозиционные сайты.


Скажи, "украинец", почему ты так хорошо разбираешься в российских сайтах и знаешь, какие из них оппозиционные? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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