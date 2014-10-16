Через несколько недель налоговая получит право контролировать все поступления на банковские счета физлицНововведение коснется абсолютно всех, а в особенности самозанятых россиян.Уже с 1 июля в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Отныне, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось идентифицировать доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом.А вот чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально подтвердить, что это не прибыль, а например, то или иное лицо просто вернуло ему долг. В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог.Поступление на счет от физлицВ судебных органах часто рассматриваются дела по административным правонарушениям, связанным с неоплатой подоходного налога, если на карту клиента банка перечисляются средства от другого физлица. А в случае, если это происходит регулярно, то ФНС начинает проверять, за что лицо получило на свой счет эти средства.Пожалуй, один из самых распространенных примеров, это сдача жилья в аренду. Человек сдал жилье, а деньги от арендатора ему приходят на банковский счет. При этом налоги от сдачи своей недвижимости в арену, человек не платил. В этом случае Налоговая служба может заинтересоваться такими переводами. Или например, фрилансер, который получает средства от своих клиентов на карточку Сбера, или какого-нибудь другого банка. Или даже просто кто-то продал на “Сландо”, сообщив покупателю номер банковской карты, детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш, ездивший на ней, подрос. Всем им теперь, начиная с 1 июля, придется доказывать, что они не верблюды. А налоговая будет иметь право назначать проверку по их счетам, как и счетам любого другого человека. Избежать налогообложения на полученные средства можно лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения. Например, кто-то возвратил вам занятые ранее у вас средства, или же это дар от близкого родственника, или любые другие доходы, не подлежащие налогообложению.Так, одной из мер избежать проблем с налоговой, является обозначение при переводе назначения платежа.Федеральная налоговая служба всю необходимую ей информацию, получит от финансовых организаций. По закону, обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС.Налоговая уже обладает данными по всем объектам недвижимости населения, и это дает возможность подавать запросы в банки и выявлять всю информацию по движению на счетах клиентов.Вот такие изменения по «улучшению» жизни россиян происходят в стране после выборов президента России, где главой страны остался бессменный Владимир Путин, который обещал, что под его руководством государство, а главное граждане, будут жить лучше, с каждым годом. Год еще не закончился, а повышение цен и налогов во всех отраслях происходит с такой скоростью, что это не может не пугать.Таких как Слуцкий не коснется…Кое-кто, возможно попытается найти в происходящем некие положительные моменты: мол, платить налоги — это святая обязанность граждан и, рано или поздно, необходимо наводить порядок в этой сфере. Однако нет. Как обычно в нашей стране все поставлено с ног на голову. Так как подразумевается, что три шкуры налоговая драть будет с самых незащищенных и уязвимых слоев населения: с матери одиночки, подрабатывающей копирайтером, с бедной семьи, продавшей квартиру в убогой совдеповской «панельке», чтобы помочь детям заплатить за образование, и в бесчисленных количествах аналогичных случаях. Но что-то мне подсказывает, что депутату Слуцкому, голосовавшему за этот закон (который, как мы помним, живет в незадекларированном пентхаусе площадью с половину футбольного поля) и ему подобным, представителям зажравшейся «элиты», которые как и раньше плевали на такие мелочи, как необходимость объяснять окружающим происхождение своих счетов, яхт и элитной недвижки, так с тем же успехом продолжат это занятие дальше. С чем нас всех и поздравляю.Кристина Шишкина