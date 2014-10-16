Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:03
Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/14062018/35476
Законопроект, предусматривающий
повышение государственной пошлины на загранпаспорт до пяти тысяч рублей принят во втором чтении депутатами Госдумы. Для детей в возрасте до 14 лет загранпаспорт обойдется в две с половиной тысячи рублей, передает Агентство "Москва". Законопроект, как отмечается, предполагает увеличение госпошлины за регистрацию транспортных средств. Регистрация и выдача свидетельства ТС нового формата обойдется в полторы тысячи рублей, а выдача водительских прав в три тысячи рублей. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет
повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, сказал «Ведомостям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:18
Sommer написав:
Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет
повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%,
Бедняги так страдают, что за пять месяцев купили 700 тысяч новых автомобилей.
Сравнить с 32 тысячами купленными украинцами.
В 20 раз больше.
При разнице в населении в 5 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:21
Shram написав: Sommer написав:
Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет
повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%,
Бедняги так страдают, что за пять месяцев купили 700 тысяч новых автомобилей.
Сравнить с 32 тысячами купленными украинцами.
Вот взяли, и всю перемогу испоганили!
Всё IMHO
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