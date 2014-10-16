Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина. В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов рублей , сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch. Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд рублей). Из банков группы ВТБ корпоративные клиенты вывели 282 млрд рублей, или 6% всех депозитов. Ситибанк потерял 28% средств юрлиц, или 96 млрд рублей. Отток средств корпораций удалось частично компенсировать за счет населения, которое отнесло в банки 277 млрд рублей за месяц, а также новых вливаний со стороны государства. За месяц Минфин и ЦБ закачали в банковскую систему еще 543 миллиарда рублей, а общий объем государственного финансирования достиг рекордных 5,5 триллиона рублей , говорится в обзоре Fitch.

Самостоятельное "излечение" российского банковского сектора в ближайшей перспективе невозможно: лишь каждый пятый банк способен самостоятельно генерировать прибыль, чтобы пополнять капитал, а две трети кредитных организаций в последние 3 года хотя бы раз оказывались в критическом положении и смогли продолжить деятельность лишь за счет вливаний извне . Такой вывод содержится в опубликованном в среду докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



По оценке агентства, в прошлом году крупнейшие российские банки, активы которых составляют 89% всей системы, вместо пополнения капитала за счет прибыли от операций начали его терять: средневзвешенное значение генерации капитала с 76 базисных пунктов рухнуло до минус 86 б.п.

Причиной стали убытки на 1,45 триллиона рублей, который были признаны тремя банками, национализированными за счет фонда санаций ЦБ. На спасение ФК "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка центробанк потратил 2,62 триллиона рублей.

