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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:22

Королевские ВВС Таиланда получили третий SuperJet 100 VIP

18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.

Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.

Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.

https://29ru.net/pu/blogs/153181739/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:35

  Sommer написав:
Итак, вытащенные деньги из гарантированных и прибыльных трежерей распихали по... непонятно каким депозитам?
Замечательно.


Нормально.
Диверсифицируют свои риски.
Кстати, в 2014 году так же поступали.
Вот решит Трамп в Вашингтоне снова нажать на "перезагрузку", так и русские бабло вернут в трежеря.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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