Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.
Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:22
Королевские ВВС Таиланда получили третий SuperJet 100 VIP
18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.
Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.
Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:35
Нормально.
Диверсифицируют свои риски.
Кстати, в 2014 году так же поступали.
Вот решит Трамп в Вашингтоне снова нажать на "перезагрузку", так и русские бабло вернут в трежеря.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:05
Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:24
Re: Російська економіка
Це щоб дати можливість максимально самореалізуватись. От царю 65, а на пенсію не збирається незважаючи на галерну працю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:24
Ааа, так это Димон своему лучшему другу подарок сделал? Как же я не догадался...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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