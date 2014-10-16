RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:22

Королевские ВВС Таиланда получили третий SuperJet 100 VIP

18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.

Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.

Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.

https://29ru.net/pu/blogs/153181739/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 255
З нами з: 13.03.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:35

  Sommer написав:
Итак, вытащенные деньги из гарантированных и прибыльных трежерей распихали по... непонятно каким депозитам?
Замечательно.


Нормально.
Диверсифицируют свои риски.
Кстати, в 2014 году так же поступали.
Вот решит Трамп в Вашингтоне снова нажать на "перезагрузку", так и русские бабло вернут в трежеря.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 26.03.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:05

  Shram написав:
  Sommer написав:
Итак, вытащенные деньги из гарантированных и прибыльных трежерей распихали по... непонятно каким депозитам?
Замечательно.


Нормально.


Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2166
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:24

Re: Російська економіка

  Sommer написав:Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?


Це щоб дати можливість максимально самореалізуватись. От царю 65, а на пенсію не збирається незважаючи на галерну працю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:24

  Ой+ написав:
  Sommer написав:Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?


Це щоб дати можливість максимально самореалізуватись. От царю 65, а на пенсію не збирається незважаючи на галерну працю.


Ааа, так это Димон своему лучшему другу подарок сделал? Как же я не догадался...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2166
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:46

  Sommer написав:
  Ой+ написав:
  Sommer написав:Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?


Це щоб дати можливість максимально самореалізуватись. От царю 65, а на пенсію не збирається незважаючи на галерну працю.


Ааа, так это Димон своему лучшему другу подарок сделал? Как же я не догадался...

Так ампиратору 66 уже будет в жовтни.
всё равно пора на пенсию.
барабашов
 
Повідомлень: 962
З нами з: 16.06.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:32

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Итак, вытащенные деньги из гарантированных и прибыльных трежерей распихали по... непонятно каким депозитам?
Замечательно.


Нормально.


Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?

ещё не получили разъяснение (установку) по этому вопросу от куратора.
не задавайте неудобных вопросов, у них так не принято.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 15.09.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:49

Российский ЗРК С-500 успешно поразил воздушную цель

Российский ЗРК С-500 успешно поразил воздушную цель на дистанции более 480 км.

На недавно проведенных стрельбах ПВО России новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 успешно сбил воздушную мишень на дистанции более 480 километров. Это абсолютный рекорд для ЗРК в мире.

http://tehnoomsk.ru/node/3196
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 255
З нами з: 13.03.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:21

  Баблонавт написав:Российский ЗРК С-500 успешно поразил воздушную цель на дистанции более 480 км.

На недавно проведенных стрельбах ПВО России новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 успешно сбил воздушную мишень на дистанции более 480 километров. Это абсолютный рекорд для ЗРК в мире.

http://tehnoomsk.ru/node/3196

Сейчас все мировые СМИ массово тиражируют информацию об успехе российских конструкторов систем противовоздушной обороны

Видимо "все мировые СМИ" начинаются и заканчиваются российскими :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21047
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4670 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:56

  Sommer написав:Я наверное в третий (и последний) раз задам вопрос: если все нормально - зачем тогда пенсионный возраст и НДС повышать?

Я відповім:
Ви не плутайте Росію-народ і Росію-государство. Це два різних поняття, які живуть по різних законах. Все по аналогії з СССР. СССР бодався з США за світове домінування, але простий народ жив в рази гірше. Мало того:радянський народ жив набагато гірше навіть від васальної Угорщини(якій сам ж допомагав :D )!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 11.11.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 9, 10, 11
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
107 35434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:03
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 129321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.