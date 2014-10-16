Faceless написав:.. Видимо "все мировые СМИ" начинаются и заканчиваются российскими
Не. Это правда - дело даже не в "мировых СМИ" и генералах НАТО, которые тоже весьма опасливо высказываются по поводу. Даже ссылок не буду давать - их море, гугл в помощь. Дело в том, что из всей русской военки "Алмаз-Антей" единственный загружен заказами лет на 5-6 вперед и это только на старые системы, типа "Триумфа". То есть покупатели знают, за что платят, а стоит это чокнутых денех. Новые, "Прометей", заметно круче
Если вести речь о конкретной приведенной выше статье - то начинается она с банальнейшего вранья. Никакие мировые СМИ ничего не тиражируют. Только российские. При этом подавляющее большинство не ссылается вообще ни на что, некоторые стыдливо ссылаются на CNBC, при этом там тоже никаких следов об этой новости. И это типичная иллюстрация для практически всех подобных статеек
Индия вышла из совместного с Россией проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), создаваемого на базе Су-57. Дели считает, что Москва не располагает какими-либо уникальными технологиями, поэтому не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве, пишет The Economic Times.
Сделка на 9 миллиардов долларов по созданию на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения была отменена ещё в апреле.
Издание пишет, что «последний гвоздь в крышку гроба» проекта забила Организация оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Там заявили, что владеют всеми технологиями, необходимыми для создания истребителя подобного класса, либо находятся в процессе их разработки.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее главными подрядчиками стали российское ОКБ «Сухого» и индийская Hindustan Aeronautics. Стороны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57, однако дальше разработки дизайна самолета дело не дошло.
Так, в апреле специализирующееся на оборонной тематике издание Jane's Defence Weekly писало, что истребитель Су-57 не отвечает требованиям по малозаметности. Не устроила заказчиков и боевая авионика, радары и датчики российской разработки. Кроме того, Индия сочла проект очень дорогим.
Surfer написав:Вот он весь "триумф" рос технологий. В гроб значит в гроб.
вы многократно по разным топикам постите одну и ту же xерь из сомнительных источников. Я уже писал - без официального заявления Минобороны Индии эти заметки не стоят бумаги, на которой написаны. Индия просто торгуется - игрушки больно дорогие
Surfer написав:Вот он весь "триумф" рос технологий. В гроб значит в гроб.
вы многократно по разным топикам постите одну и ту же xерь из сомнительных источников. Я уже писал - без официального заявления Минобороны Индии эти заметки не стоят бумаги, на которой написаны. Индия просто торгуется - игрушки больно дорогие
На не волнуйтесь вы так - может Рассея делать и самолёты, и танки, и даже Лады-Калины - вот только своих комплектующих там кот наплакал, и взлетают и заводятся они чисто с теорией вероятности выигрыша в казино на набережной Сочи, ну и фактор попила в восемь раз, как на последней Олимпиаде на Кавказе дороги и прочее строили, никто не отменяет. Русишь-айпон, гипернет Чебураху, новые Жигули, являющиеся Логаном с эмблемой Лада и прочими скрепными поделками "дидывоювалы" уже уделали и Маска, и Тойоду, и Бенца с Круппом заодно.
По словам собеседников издания, в Москве из 4256 сотрудников ракетно-космического завода в Филях, входящего в Центр Хруничева, планируется оставить лишь 1691 человека.
Центр имени Хруничева занимается созданием ракет-носителей «Протон» и «Ангара». Предприятие последние несколько лет отчитывалось о миллиардных убытках и сообщало об огромной кредитной нагрузке.
Сообщалось, что Центр Хруничева планирует продать непрофильные активы, в том числе участки земли в Филях, где находится ракетно-космический завод. Решение о продаже земли, сообщает «Коммерсант», по состоянию на середину июня принято не было.
Завод в Филях собирает ракеты-носители «Протон». Власти РФ ранее заявляли, что производство «Протонов» будет в ближайшие годы свернуто, а Центр Хруничева переключится на ракеты-носители «Ангара». По последним данным, прекратить производство «Протонов» планируется в 2021 году.