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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:02
The Indian officials are believed to have stated that the IAF could, at a later date, ‘revisit’ the FGFA project or alternatively acquire the fully developed platform once it had been inducted into the Russian Air Force, but did not elaborate.
источник нормальный, хотя это больше "кто-то сказал, кто-то услышал". Нет оффициала - когда будет, тогда и поразглагольствуйте. Но даже прочитав ваш источник, все еще непонятнее. Индийский болливуд с танцами, бубнами и "тендерами всех тендеров" сам не знает, что хочет - как всегда.. Деньги в разработку они уже вложили; скорее всего возьмут и самолет, но позже - когда русские введут в эксплуатацию: русские ввод реально затянули, но для техники подобной сложности это норм - Локхид подтвердит
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:12
Волгарь
C учетом набранных темпов, видимо, уже к концу этого года ЗР РФ превзойдут 2050 т - наивысшего уровня в истории СССР за послевоенный период, достигнутый к 1953-му ценой гибели сотен тысяч заклюяенных
Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:15
Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".
Вы перепутали место и время - с лозунгами Вам не сюда. А золото
- БЕЗУСЛОВНО уже к концу 19-го года ЗР РФ будут самыми высокими за всю историю СССР и России и составят примерно 2 300 т металла. Потому что в 2 800 тоннах, которыми обладал СССР к началу войны, было около 500 т испанского и около 40 т. румынского.
Парадокс, однако состоит в том, что к июню 41-го тогдашний бумажный советский рубль обладал практически 100% золотым покрытием - при официальном золотом содержании рубля в 6 руб/гр (5-30 за доллар) 17 млрд. тогдашних наличных ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ золотом. Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:40
Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.
Об чём и речь
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02
Вопрос 1:
Волгарь написав:
Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".
Вы перепутали место и время - с лозунгами Вам не сюда. А золото
- БЕЗУСЛОВНО уже к концу 19-го года ЗР РФ будут самыми высокими за всю историю СССР и России и составят примерно 2 300 т металла. Потому что в 2 800 тоннах, которыми обладал СССР к началу войны, было около 500 т испанского и около 40 т. румынского.
Парадокс, однако состоит в том, что к июню 41-го тогдашний бумажный советский рубль обладал практически 100% золотым покрытием - при официальном золотом содержании рубля в 6 руб/гр (5-30 за доллар) 17 млрд. тогдашних наличных ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ золотом. Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.
Если советский рубль был обеспечен золотом, то почему он стоил в несколько раз дешевле доллара, который вообще ничем не был обеспечен?Вопрос 2:
Что будет, если хотя бы 200 т. золота выкинуть на низколиквидный рынок?
Т.к. мы на финансовом форуме, то предлагаю вопросы считать не требующими ответа.
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