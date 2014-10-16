Додано: Пон 25 чер, 2018 15:15

Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".

золото

Вы перепутали место и время - с лозунгами Вам не сюда. А- БЕЗУСЛОВНО уже к концу 19-го года ЗР РФ будут самыми высокими за всю историю СССР и России и составят примерно 2 300 т металла. Потому что в 2 800 тоннах, которыми обладал СССР к началу войны, было около 500 т испанского и около 40 т. румынского.Парадокс, однако состоит в том, что к июню 41-го тогдашний бумажный советский рубль обладал практически 100% золотым покрытием - при официальном золотом содержании рубля в 6 руб/гр (5-30 за доллар) 17 млрд. тогдашних наличных ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ золотом. Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.